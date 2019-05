Vanaf september bussen richting nieuwbouwcampus AZ Delta CDR

28 mei 2019

08u03 0

Vanaf 2 september zet De Lijn bussen in richting nieuwe ziekenhuiscampus van AZ Delta in Rumbeke. Dat liet mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) maandagavond weten tijdens de gemeenteraad als antwoord op een vraag van Steven Dewitte (Groen). “De nieuwe campus wordt wellicht tegen eind december volledig operationeel”, aldus Dewitte. “Kan het schepencollege garanderen dat er tegen die datum een frequente en snelle busverbinding tussen de site van AZ Delta en het centrum van Roeselare zal zijn?” Die busverbinding komt er zelfs enkele maanden eerder blijkt nu. “De bedoeling is dat de bus uitrijdt vanaf 2 september”, weet schepen Coppé. “In de daluren zullen er drie bussen per uur van het station richting AZ Delta rijden. Wij hebben als stad aan AZ Delta om een financiële inspanning hiervoor gevraagd. De Lijn zal zelf nog communiceren over de nieuwe verbinding.”