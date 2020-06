Vanaf maandag weer misvieringen in Roeselare CDR

06 juni 2020

Kerk-in-Roeselare herstart de weekendreligie in het weekend van 13 en 14 juni. Op zaterdag 13 juni zijn er om 16 uur vieringen in de Heilig Hartkerk en de decanale Sint-Michielskerk, om 18 uur is er een eucharistie in de Onze-Live-Vrouwekerk. Op zondag 14 juni wordt de mis om 9.30 uur gevierd in de Heilig Hartkerk, om 10 uur op de Godelieveparochie, om 10.30 en om 18 uur in de Sint-Michielskerk. Er wordt gevraagd de social distance na te leven waardoor er een maximum aantal aanwezigen toegelaten is dat verschilt per kerk. Het dragen van een mondmasker is aangeraden en stewards zullen alles in goede banen leiden.

Door de beperkte oppervlakte van de kerk van de Arme Klaren zal op die plek voorlopig geen liturgie gevierd worden. Vanaf maandag 8 juni is er elke weekdag om 18 uur een eucharistie in de Sint-Michielskerk.