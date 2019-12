Vanaf maandag (tijdelijk) weer tweerichtingsverkeer in Brugsesteenweg CDR

07 december 2019

Sinds oktober waren nutswerken bezig in de Brugsesteenweg tussen de Leopold III-laan en de Noordlaan. De werken zijn bijzonder vlot verlopen. Een pak vroeger dan gepland zal de Brugsesteenweg opnieuw opengesteld kunnen worden in beide richtingen. Maandagochtend start de aannemer met het weghalen van de signalisatie en vanaf dinsdag 9 december kan er terug in beide richtingen gereden worden. Die situatie zal ongewijzigd blijven tot de start van de nieuwe fase van de werken in het voorjaar. Dan wordt de riolering aangepakt en wordt de weg heraangelegd met een aparte busstrook en comfortabele fiets- en voetpaden.