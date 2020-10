Vanaf donderdag kan er weer geparkeerd worden in de Ooststraat CDR

07 oktober 2020

07u40 0 Roeselare De parkeerplaatsen in de Ooststraat, worden vanaf donderdag weer vrijgegeven. Eerder werden die afgezet om in tijden van corona meer ruimte te geven aan de shoppers. De mondmaskerplicht in het kernwinkelgebied blijft wel van kracht.

In het begin van de zomer werden in de Ooststraat de parkeerplaatsen afgesloten met bloembakken. Zo werd meer plaats gecreëerd waardoor het voor de voetgangers makkelijker was om voldoende afstand te bewaren. Vanaf donderdag 8 oktober worden deze parkeerplaatsen opnieuw vrijgegeven. Gezien de huidige inrichting met onder meer looprichtlijnen en de mondmaskerplicht in het kernwinkelgebied, ziet de stad kans dit parkeerverbod op te heffen. Uitzondering zijn de specifieke weekends met koopacties waarbij er een gericht parkeerverbod zal gelden. Deze aanpak zal wel worden geëvalueerd. Tegelijk is het mogelijk dat naar aanleiding van nieuwe federale richtlijnen er opnieuw verstrengingen worden ingevoerd, waaronder dus ook een parkeerverbod.

De mondmaskerplicht blijft wel gelden voor wie zich op het openbaar domein verplaatst in het kernwinkelgebied, op de Trax-site en op de parkings van de winkelketens in de Brugsesteenweg. Daar bovenop gelden in Roeselare ook de provinciale maatregelen. Zo moet je op het hele grondgebied van West-Vlaanderen verplicht een mondmasker op zak hebben. Het is er ook verplicht om een mondmasker te dragen in alle publiek toegankelijke gebouwen zoals een stadhuis, sporthal, bibliotheek, … met uitzondering wanneer men neerzit en de afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt, op alle markten, kermissen en evenementen, op de recyclageparken, als toeschouwer van een sportactiviteit en op begraafplaatsen, 1 week voor en 1 week na Allerheiligen. Dus van 24 oktober tot en met 8 november 2020.