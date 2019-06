Vanaf deze week mag er meer plastic in de pmd-zak: miljoen Vlamingen gebruiken voortaan ‘Nieuwe Blauwe Zak’ Charlotte Degezelle

03 juni 2019

13u33 50 Roeselare Een miljoen West- en Oost-Vlamingen maken deze week de overstap naar de Nieuwe Blauwe Zak. Daar mogen voortaan meer soorten plastic - gaande van botervlootjes tot plastic zakjes - in. Vanaf 2021 moet die nieuwe pmd-zak overal in Vlaanderen in gebruik zijn en moet er jaarlijks tot vijftigduizend ton meer plastic gerecycleerd worden.

De inwoners van de gemeenten aangesloten bij de Oost-Vlaamse afvalintercommunales VERKO en IDM gebruiken de uitgebreide pmd-zak al sinds 1 april en vanaf deze week wordt die Nieuwe Blauwe Zak ook geïntroduceerd in de gemeenten aangesloten bij MIROM en IVOO in West-Vlaanderen en MIWA, IVM, IBOGEM en ILVO. Hiermee willen de afvalintercommunales meer plastic inzamelen en recycleren. “Nu wordt 69 procent van ons huishoudelijk afval en 76 procent van ons bedrijfsafval gerecycleerd. Bijna niemand in Europa doet ons dit na”, weet Henny De Baets, administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). “Maar Vlaanderen wil een circulaire samenleving worden en daarom moeten we nog een stap verder gaan. Jaarlijks zit er nog vijftien kilogram kunststof in het huishoudelijk afval van elke Vlaming, waaronder veel plastic.”

Invoering in fasen

Tijd dus voor een inhaalbeweging en die komt er met de Nieuwe Blauwe Zak, waar veel meer in mag dan in de huidige pmd-zak. “Eens deze zak in heel Vlaanderen gebruikt wordt, willen we jaarlijks 45.000 tot 50.000 ton meer plastic recycleren”, gaat De Baets verder. “Per Vlaming willen we de hoeveelheid restafval met zeven tot acht kilogram terugdringen. De Nieuwe Blauwe Zak wordt geleidelijk geïntroduceerd omdat de sorteercentra hun capaciteit moeten uitbreiden en dit vergt heel wat investeringen en tijd.”

Wat mag erin?

Naast plastic flessen, flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, die we al jaren in de pmd-zak stoppen, mogen voortaan ook botervlootjes, schaaltjes van champignons of aardbeien, zakjes van draagtasjes tot de verpakking van gemalen kaas, yoghurtpotjes, folies van rond folders, tandpastatubes, potjes van dagcrème of haargel, …in de Nieuwe Blauwe Zak. Verpakkingen met een kindveilige sluiting, motorolie, pesticiden en siliconenkits, verpakkingen groter dan acht liter of van gevaarlijke producten en piepschuim mogen er nog altijd niet in. De verpakkingen moeten trouwens leeg zijn, mogen niet in elkaar gestoken worden, worden best in de lengte geplet en folies moeten verwijderd worden van potjes of bakjes. “Het nieuwe systeem maakt het aanzienlijk eenvoudiger voor de burger om te sorteren”, vindt Patrick Laevers van Fost Plus. “Bij IDM en VERKO, die al twee maanden met de Nieuwe Blauwe Zak werken, zien we een stijging van 30 tot 35 procent van de ingezamelde verpakkingen.”

Wie nog een voorraad oude pmd-zakken heeft, mag die ook gebruiken als een Nieuwe Blauwe Zak. De nieuwe zakken worden verkocht in dezelfde verkooppunten en ook de kostprijs en ophaaldata veranderen niet. Meer info op www.denieuweblauwezak.be.