Vanaf 2021 nieuwjaarsdrink voor alle Roeselarenaars? CDR

17 december 2019

07u11 5 Roeselare De jaarwissel komt er aan en in heel wat steden en gemeenten gaat dit bij de start van het nieuwe jaar gepaard met een nieuwjaarsdrink voor alle inwoners. Steven Dewitte (Groen) liet maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting verstaan dat zo'n initiatief ook welkom is in Roeselare.

“In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen heb ik vaak gehoord dat er niets mooier is dan mensen samen te brengen”, zegt Dewitte. “Dat is een mooie gedachte die ik graag onderschrijf. Wil het stadsbestuur zich dan niet engageren om een nieuwjaarsdrink te organiseren, een moment dat in veel andere steden en gemeenten als waardevol wordt ervaren en ondertussen een echte traditie is. Met de gemeenteraad kunnen we gerust ons steentje bijdragen. We beschikken tenminste over een erg ervaren cafébaas en zytholoog, drie dj’s, een beenhouwer die braadworsten kan bakken en zelfs een dokter en verpleger om een eventuele kater te verhelpen en veel sterke handen en armen.”

Schepen José Debels (CD&V) liet weten dat het bestuur deze gedachte zeker genegen is. “Deze kerstperiode testen we een nieuw concept met de ijspiste op de Grote Markt en een kerstdorp aan het station. Het is nu al duidelijk dat er op beide locaties veel potentieel is, maar we moeten dit sowieso nog evalueren. Die evaluatie kan een aanknopingspunt zijn om vanaf 2021 een nieuwjaarsdrink te organiseren.”