Van toiletten om “je shit door te spoelen” tot een unieke t-shirtcollectie: Roeselare maakt geestelijke gezondheid bespreekbaar CDR

30 september 2020

14u47 0 Roeselare Stad Roeselare, ARhus, Zorgpunt N, Surplus², de Kom-Af en De Bieweg organiseren van 1 tot 10 oktober verschillende acties die veerkracht en geestelijke gezondheid in de kijker zetten en bespreekbaar maken. Dit in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid.

“Zo’n één op drie mensen krijgt het in de loop van hun leven psychisch moeilijk”, weet schepen Michèle Hostekint. “Dat we met z’n allen ‘binnenvetters’ zijn en niet altijd makkelijk met iemand delen wat er in ons hoofd en hart woelt, maakt het extra belangrijk om genoeg stil te staan bij onze mentale gezondheid. Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid nodigen we de Roeselaarse burger uit om dat wel te doen, en om het taboe rond mentaal welzijn te doorbreken. Daarom organiseert we tal van acties.”

Van bankjes tot werftoiletten

Zo werden verschillende bankjes in het stadscentrum geclaimd en gepimpt door Surplus², de Kom-Af en de Bieweg, terwijl de jongeren van ARhus, hun eigen mini-pop-up living maakte op de Munt waar je terecht kan voor een coronaproof babbel. De bankjes dienen als kennismaking met de organisaties, maar Surplus² zorgt er ok voor beleving met live muziek en verhalen. ARhus en Zorgpunt N plaatsen tijdens de tiendaagse vijf werftoiletten op gekende plaatsen in Stad Roeselare met de oproep: ‘Spoel hier je shit door’. “Want je slecht voelen is kak. En erover praten met vrienden, familie of iemand anders helpt. Een website op de toiletten verwijst naar meer informatie en bundelt organisaties waar mensen terecht kunnen als ze het moeilijk hebben.” In het #HACKpand op De Munt ontwerpen de jongeren van Twoape een eigen t-shirtreeks waarin hun beleving centraal staat. “Vaak worden jongeren die begeleiding krijgen in hun dagelijkse leven geconfronteerd met onbegrip, schaamte of discriminatie. De t-shirtcollectie wil de maatschappij daarvan bewust maken en tegelijk de hand uitreiken om het anders te doen.” Daarnaast neemt Jason er het woord. Voor de 10-daag van de Geestelijke Gezondheid draagt hij enkele van zijn gedichten over zelfmoordgedachten voor op video. Zo hoopt hij het thema bespreekbaar te maken en geeft hij aan andere mensen de boodschap: je bent niet alleen.

Ook wandelen is goed voor lichaam en geest. Daar wordt op ingespeeld met Wandellust #VANRSL. Tijdens de 10-daagse kan je in je bubbel wandelen langs de verschillende bankjes en ‘Spoel je shit door’-werftoiletten en onderweg luisteren die je even laten stil staan en doen nadenken. De flyer de wandelroute kan je tijdens de 10-daagse ophalen in ARhus. Tot slot ontvangen alle 7.500 leerlingen van het secundair onderwijs een bladwijzer met verwijzing naar het online-hulpverleningsaanbod en www.noknok.be.