Van tijdelijke sluiting van horecazaken waar maatregelen niet worden nageleefd tot afgelasten van kermissen: Roeselare neemt extra preventieve maatregelen in strijd tegen corona Charlotte Degezelle

23 juli 2020

19u01 0 Roeselare Met het oog op het stijgend aantal besmettingen en hospitalisaties neemt het Roeselaarse stadsbestuur preventief enkele bijkomende maatregelen om de coronacrisis in te dijken. Zo kunnen horecazaken waar de verplichtingen niet worden nageleefd tijdelijk gesloten worden, worden kermissen geschrapt en is Camping Oltegoare on hold gezet.

Geen verlofperiode voor het coronavirus. In het ganse land is er een heropflakkering van het aantal besmette personen waarneembaar. De cijfers van het aantal besmettingen in Roeselare worden al sinds vorige week nauwkeurig gemonitord door de Veiligheidscel van de stad. “Sindsdien organiseerde de stad uit voorzorg opnieuw dagelijks overleg met onder andere de veiligheidsdiensten, de hulpdiensten en de medische sector om de situatie preventief te monitoren”, weet burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Ook de stedelijke Task Force die halfweg maart in het leven was geroepen, komt opnieuw op regelmatige basis samen. Op die manier waren we voorbereid om maatregelen te nemen waarvoor de Veiligheidsraad nu groen licht gaf. Vandaag beslisten we ook met de burgemeesters van de Midwest-gemeenten een regionaal Covid-19-team op te richten.”

Extra controles en afgelastingen

De Nationale Veiligheidsraad besliste om een aantal aanvullende maatregelen te nemen en bovendien krijgen de lokale besturen de mogelijkheid om bij een plaatselijke uitbraak in de gemeente of een lokale heropflakkering, bijkomende maatregelen te nemen. Dit dient steeds te gebeuren in overleg met de gouverneur en de federale overheid. Roeselare neemt stante pede een aantal preventieve maatregelen. “Er komen extra controles door de politiediensten op het naleven van de verplichtingen in de horecazaken en op de terrassen”, zegt burgemeester Declercq. “Indien de regels overtreden worden, kan er worden besloten tot een tijdelijke sluiting. Horeca-uitbaters en winkeliers kunnen nog steeds bij de stadsdiensten het nodige communicatiemateriaal zoals affiches en stickers bekomen. We beslisten eveneens om Camping Oltegoare, van 20 juli tem 23 augustus op de schoolterreinen van MSKA in de Groenestraat, voorlopig on hold te zetten. Nieuwe inschrijvingen kunnen dus niet meer, bestaande ingeschrevenen worden verwittigd dat hun overnachting niet kan doorgaan. De geplande kermissen in Rumbeke en Beveren zullen niet doorgaan.” Eerder nam de Stad al de beslissing dat bepaalde grotere evenementen deze zomer niet kunnen doorgaan. “De organisatoren van kleinere geplande evenementen deze zomer worden ingelicht over de nieuwe maatregelen, waarbij elk evenement de volgende dagen door de Veiligheidscel gescreend wordt of het evenement al dan niet kan doorgaan”, gaat de burgemeester verder. “ Nu is al zeker dat de solden van de vzw Centrum&Shopping begin augustus niet zullen doorgaan als ‘braderie’ of evenement. In het soldenweekend wordt extra crowd control, telling en toegangscontrole verricht in de centrumstraten, waarbij op drukke winkelwandelroutes mondmaskers zullen worden verplicht.”

Mondmasker

Daarnaast blijven een aantal maatregelen gelden. Zo blijft de dienstverlening in het stadhuis op afspraak. Nieuw is dat mondmaskers er vanaf zaterdag 25 juli verplicht zijn. Ook op de dinsdagmarkt blijft het mondmasker verplicht, en morgen zal de Stedelijke Veiligheidscel bepalen op welke andere plaatsen in het openbaar domein, zoals de winkelstraten, een mondmasker wordt verplicht. In het stadscentrum blijven de eenrichtingslooplijnen van kracht, met sterkere controle. “In de winkelstraten staan reeds sinds half mei, toen de winkels open mochten, op verschillende plaatsen ontsmettingsunits en hygiënecontainers en er werd de afgelopen maanden al heel wat signalisatie geplaatst om mensen aan te sporen om zich aan de social distance te houden. Dit blijft zo en ik vraag aan alle shoppers #VANRSL om de richtlijnen nauwgezet op te volgen”, besluit de burgemeester.

Meer op www.roeselare.be/corona.