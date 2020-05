Van steambeurt tot drie dagen quarantaine voor gepaste spullen: zo houden Roeselaarse winkeliers shoppen straks veilig Charlotte Degezelle

07 mei 2020

13u59 2 Roeselare De stilte in de Roeselaarse winkelstraten is niet meer. Met het oog op de heropening maandag, bereiden alle handelaars zich voor. Er worden handgels en mondmaskers voorzien, wandelroutes uitgestippeld, pashokjes afgesloten, plexiwandjes geplaatst en zelfs steamers aangekocht om gepaste kledij direct te reinigen. De goesting om te heropenen is groot, al geloven de handelaars niet dat hun kassa’s meteen weer volop gaan rinkelen.

Op donderdag was er al meteen meer bedrijvigheid in de winkels dan in de voorbije weken. Er werden ramen gewassen, vloeren gedweild en winkels herschikt, want alle handelaars willen hun klanten maandag in de veiligste omstandigheden ontvangen. “Duizenden paren schoenen staan in onze winkels te wachten op een nieuwe eigenaar”, zegt Philippe Logghe van Rigi en Rigi One. “Maar ik denk niet dat we maandag de massa over de vloer zullen krijgen. Ik gok dat 70 procent van wie komt shoppen dat zal doen uit pure noodzaak, de overige 30 procent zullen de wandelaars zijn die we hier de voorbije weken ook al zagen. Onze focus ligt op veiligheid. We zullen de social distance naleven, geven alle klanten een paskous, hebben mondmaskers klaarliggen voor de klanten, installeerden handgel aan de kassa en de ingang en zullen de bancontact na gebruik telkens ontsmetten. Maar het shoppen moet ook wel aangenaam blijven, en geen ervaring in een strafkamp zijn. De maatregelen mogen niet overdreven zijn, want winkelen moet fun zijn. Zo ben ik niet overtuigd van de beslissing van de stad om de parkeervakken in de Ooststraat tijdelijk op te heffen. Volgens mij is er ruimte genoeg, ook als er auto’s geparkeerd zijn.”

Gepaste kledij ‘in quarantaine’

Iets verderop is Patrick Allegaert van Jeps Fashion kledingrekken aan het afbreken. “Het is de bedoeling om een afzonderlijke in- en uitgang te creëren en daarvoor moet ik wat plaats maken”, zegt hij. “Ik heropen maandag met een dubbel gevoel. Zal er verkoop zijn? Ik kijk voorlopig even de kat uit de boom. Maar ik had de lockdown zien aankomen en heb gelukkig mijn aankoopstrategie wat aangepast.” Verkoop of niet: Patrick wil dat zijn winkel 100 procent op punt staat om veilig te shoppen. “De winkeloppervlakte is meer dan 100 vierkante meter, dus ik mag 10 personen binnen laten. Ik zal hen verwelkomen met handschoenen en een mondmasker aan en vanachter een plexiwand aan de kassa. Meermaals per dag zal ik ook desinfecterende spray rondspuiten en gepaste kledij haal ik 24 uur uit de verkoop.”

Stickers

Nancy Pessemier van Maxim’s Fashion heeft daar een andere oplossing voor gevonden. “Ik heb een steamer klaar staan. Elk kledingstuk wordt onmiddellijk na het passen hiermee gereinigd”, zegt ze. “Ook wordt er één op de twee paskamers afgesloten, staat er een plexiwand aan de kassa, een contactloos systeem met handgel aan de toegang en zal alle personeel mondmaskers en handschoenen dragen. We hebben beide zaken ook voorradig voor de klanten. We gaan nog een route door de winkel aanduiden met pijlen en ook stickers kleven die wijzen op het belang van social distancing. De winkel hier in Roeselare bestaat net één jaar. Het wordt wellicht wat heropbouwen, maar ik had al een trouwe schare van vaste klanten en die staan te trappelen om te mogen shoppen. Ik denk dus dat we zeker niet voor niets zullen heropenen.”

Zelfs gezichtsschermen

Ook bij juwelenwinkel Kiekeboe is het alle hens aan dek. Celine Verbrugghe en Emmel Veremme poetsen alsof hun leven er vanaf hangt. “Straks gaan we nog de etalage inrichten en daaropvolgend doen we de nodige veiligheidsingrepen. Vanaf maandag laten we slechts drie klanten tegelijkertijd toe in de winkel en iedereen wordt gevraagd om de handen te ontsmetten en een mondmasker aan te doen. Als er gaatjes in de oren worden geprikt, gaan wij zelf nog een stap verder en doen we een gezichtsscherm in plexi aan. Ook alles wat gepast wordt, van horloges tot kettingen, zullen we drie dagen aan de kant leggen voor de veiligheid. We hopen dat de klanten ons snel weer weten te vinden, maar bovenal moeten ze hun gezond verstand gebruiken. We blijven alvast verder inzetten op online verkoop met leveringen per post of door ons.”