Van Rode Ridder-illustrator tot kunstschilder: Expo toont mooiste werk van Joseph Desimpel Charlotte Degezelle

07 augustus 2020

11u22 0 Roeselare Drie jaar na het overlijden van kunstschilder Joseph Desimpel tonen z’n dochter Helena Desimpel en schoonzoon Stefaan Vandendriessche voor de allereerste keer zijn, volgens hen, mooiste werken via een expositie die vanaf 14 tot en met 23 augustus te bekijken is in de Roeselaarse Galerie Alfons Blomme. Op die manier brengen ze een ultiem eerbetoon aan Joseph Desimpel die naast kunstschilder en tekenaar onder meer ook les gaf aan de Roeselaarse Academie voor Schone Kunsten, aan de wieg stond van het vroegere Schoeiselmuseum in Izegem en als illustrator meewerkte aan enkele boeken van De Rode Ridder.

“Nu we met pensioen zijn, hebben we de tijd om onze schouders onder een expositie te zetten”, opent Stefaan Vandendriessche. “Maar bovenal willen we de tentoonstelling niet langer uitstellen omdat Joseph z’n vrouw, Marcella Decreus, ondertussen al 96 is en niet in de beste gezondheid verkeerd. We willen haar er absoluut bij hebben.”

De Rode Ridder

Joseph leerde z’n echtgenote kennen aan de Academie van Roeselare waar hij zich net voor z’n 18e inschreef. Hij leek aanvankelijk nochtans niet in de wieg gelegd om kunstenaar te worden want hij groeide op in een arbeidersgezin dat met moeite de eindjes aaneen wist te knopen. Toch volgde hij z’n hart en na de oorlog trok hij samen met Marcella naar Antwerpen om te studeren aan de Koninklijke Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Om in hun levensonderhoud te voorzien ging Joseph aan de slag als klusjesman, maar in die periode tekende hij ook de illustraties in twee boeken van De Rode Ridder. In 1955 kon Joseph aan de slag als leraar aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in z’n thuisstad Roeselare. Hij gaf er tekenen, schilderen en monumentale kunst. Daarnaast werkte hij enkele jaren in het VTI van Izegem waar hij z’n leerlingen schoenen leerde ontwerpen. Hij werkte ook mee aan het ontwerpen van collecties van de lokale schoenbedrijven en van het toenmalige Schoenmuseum. In de jaren ’50 tekende Joseph ook voor het ontwerp van de wagens van de Roeselaarse Rodenbachstoet.

Zoektocht naar werken

De familie van Joseph bekommert zich al langer over z’n werken en een retrospectieve is nu het logisch vervolg. “Zelf hebben we een 60-tal werken in bezit”, zegt Stefaan. “Dat is veel minder dan we er hadden kunnen bewaren. Maar toen Joseph in de jaren ’90 Roeselare verliet en bij ons in Torhout kwam wonen, liquideerde hij quasi z’n volledige archief. Daarnaast verkocht hij door de jaren ook een aantal van z’n werken maar helaas weten we niet altijd aan wie. We hopen nog altijd om die werken te kunnen lokaliseren. Van een aantal beschikken we wel over foto’s. Die zijn te vinden op https://galeriedesimpele.be/. Wie meer weet, kan ons steeds contacteren.” Voor de expositie kozen Helena en Stefaan een 30-tal werken uit degene die ze zelf in hun bezit hebben. “Daarnaast leenden we er ook vijf ”, weet Stefaan. “Zo konden we een expo samenstellen met wat wij de mooiste werken van Joseph vinden.” Speciaal voor de expo friste Piet Deceuninck, die door de familie aangesteld werd als curator van de tentoonstelling, een vijftiental werken van zijn vroegere leermeester op.

Reserveren

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de expo al in mei georganiseerd zou worden. Maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. “We konden de tentoonstelling uitstellen, maar alle randactiviteiten zijn wel geschrapt”, weet Stefaan. “Zo planden we een ontmoetingsdag voor oud-leerlingen van Joseph Desimpel en een lezing door oud-leerling Noël Veranneman. Die kunnen door de maatregelen helaas niet plaatsvinden, maar het is en blijft onze bedoeling om op latere termijn toch een ontmoetingsmoment voor oud-leerlingen te organiseren. We dromen zelfs al van een expo waarin we het werk van Joseph en zijn leerlingen combineren. Maar dat is toekomstmuziek. Op vandaag ligt de focus op de expo in Galerie Blomme. Door de coronacrisis moeten we de bezoekers vragen om te reserveren Er zijn 70 tijdsblokken van één uur, elke dag van 11 uur tot 18 uur. Er zijn in elk tijdsblok tot 16 reserveringen mogelijk. Reserveren kan via https://www.supersaas.be/schedule/galeriedesimpele/Tentoonstelling of per mail aan stvddr@gmail.com met vermelding van naam, telefoonnummer, de gewenste bezoekdag en het tijdsblok.”