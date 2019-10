Van overnachten bij Boury over ontbijten met de burgemeester tot werken met een tientonner: Jarig schoonheids- en kapsalon Chic veilt unieke ervaringen voor Kloen Charlotte Degezelle

31 oktober 2019

09u48 0 Roeselare Altijd al eens willen overnachten bij sterrenchef Tim Boury, aan de ontbijttafel willen aanschuiven met burgemeester Kris Declercq of ervaren hoe het voelt om aan het stuur te zitten van een rallywagen of aan de bedieningshendel van een tientonner? Het kan dankzij schoonheids-en kapsalon Chic uit de Ardooisesteenweg. Zij vieren op 17 november hun tiende verjaardag en organiseren in het kader van de Warmste Week een veiling van tal van unieke belevingen en objecten ten voordele van Kloen.

Feest bij schoonheids- en kapsalon Chic. Tien jaar terug openden Jurgen Vanbiervliet en Ellen Denoo hun eigen zaak langs de Mandellaan. Vijf jaar later verkasten ze naar de Ardooisesteenweg waar ze de Villa de Acacias, eerder uitgebaat als horecazaken Villa Acacia en Pur Sang, transformeerden tot hun droomsalon. “Die tien jaar zijn echt voorbij gevlogen”, vertelt het koppel dat zeven personeelsleden in dienst heeft. We zijn indertijd gewoon met een klassiek kapsalon maar hebben door de jaren heen Chic precies kunnen uitbouwen zoals we voor ogen hadden. We bouwden onze eigen mancave voor het mannelijk cliënteel, een afgescheiden kinderkapsalon waar de kinderen op hun gemak zijn maar waardoor we ook de rust kunnen bewaren in de rest van het salon, lanceerden onze schoonheidsbehandelingen om de noodzakelijke wachttijden bij haarkleuringen nuttig in te vullen en gingen aan de slag met online afspraken. Sinds kort zijn we ook de enigen in Roeselare die oplossingen bieden voor dames en heren bieden voor mensen zonder haar. We zijn zelfs als enige in België erkend om een revolutionaire oplossing uit Italië aan te bieden. Noem het een haarstukje 3.0 dat zich via een ademend membraan voorzien van duizenden zuignapjes vasthecht aan de hoofdhuid. Omdat we onze klanten in alle discretie willen behandelen, plannen we de realisatie van een nieuw bijgebouw.”

Jurgen en Ellen tonen zich dus ambitieus naar de toekomst, maar willen eerst even stilstaan bij hun 10-jarig bestaan. “We willen onze klanten bedanken, ons team even in het zonnetje zetten en tegelijkertijd de Warmste Week steunen”, zeggen Jurgen en Ellen. “We kozen voor Kloen als ons goede doel en organiseren op zondag 17 november een familiedag ten voordele van hen. Tussen 11 en 17 uur is er onder meer een rumbar, gaat de barbier aan het werk, is er kindergrime, spraytanning, tips over gezonde voeding, een clown,… en natuurlijk ook de nodige catering. De opbrengst gaat integraal naar Kloen. Als kers op de taart starten we om 17.30 uur met onze funky sales, een veiling van unieke belevenissen en objecten die mogelijk is dankzij vele gulle schenkers en dit opnieuw ten voordele van Kloen. Bieden kan enkel ter plaatse. Bieden kan onder meer op een overnachting voor 2 personen in de Caspium Guest Room geschonken door Restaurant Boury, een ontbijt met burgemeester Kris Declercq dankzij Hotel Mercure, meerijden in een racewagen van Team Floral op een oefenparcours, Roeselare vanuit de lucht ontdekken vanuit een tweedekker, een halve dag werken met een kraan van tien ton van Olivier Construct, gesigneerde truitjes van de Red Flames, een jaar kappersproducten van Kérastase en zoveel meer. Naast dit alles doneren we al sinds 1 december één euro aan Kloen per verkocht product in het salon. Op het einde van de rit trekken we tijdens de Warmste Week met heel ons team naar Kortrijk om de cheque voor Kloen af te geven.”

Meer info via https://www.10jaarkapsalonchic.be. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met 3 november via dezelfde website.