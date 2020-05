Van kop tot teen afgeranseld, toch opnieuw samen: twintiger terecht voor ernstig partnergeweld LSI

19 mei 2020

14u50

Bron: LSI 3 Roeselare Een 23-jarige jongeman uit Roeselare riskeert voor de rechtbank in Kortrijk een celstraf van 15 maanden omdat hij zijn vriendin ernstig afranselde. Ondanks slagen met een bezemsteel, vuistslagen en het uittrekken van plukken haar verzoende het koppel zich opnieuw.

“Liefde is blind.” Tot die noodgedwongen conclusie kwam de openbare aanklager in Kortrijk dinsdag bij de behandeling van de zaak van Gregory C. Op 20 november 2019 ranselde hij onder invloed van drugs en alcohol zijn vriendin zo af dat ze enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen moest worden. “Striemen op de huid, blauwe plekken, gezwollen gewrichten, een afdruk van een bezemsteel, verwondingen na vuistslagen, plukken haar overal nadat hij haar door de woning sleurde”, somde de procureur op.

Onderzoek in het ziekenhuis bracht ook oude letsels aan het licht. Een getuige merkte op 12 september 2019 op dat de vrouw tijdens het uitlaten van de hond vuistslagen en slagen met de hondenleiband moest incasseren. Dat geweld ontkende Gregory C. maar hij bekende dat het op 20 november uit de hand liep. “We waren beiden speedverslaafd”, klonk het. “Ik heb spijt.” Na enige tijd in de cel werd C. vrijgelaten, op voorwaarde dat hij zich residentieel voor zijn gedrags-, persoonlijkheids- en drugsproblemen liet begeleiden. Hij hield het een week vol en trok opnieuw bij het slachtoffer in. Een flagrante schending van zijn voorwaarden waardoor hij op vandaag opnieuw in de cel zit. Hij toonde zich dit keer wél bereid strenge voorwaarden te volgen. “In de gevangenis zullen zijn problemen niet opgelost worden”, besloot zijn advocaat. Vonnis op 2 juni.