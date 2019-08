Van koeienstal tot gloednieuwe kaasmakerij: ‘t Groendal is klaar voor de toekomst Charlotte Degezelle

17 augustus 2019

18u35 0 Roeselare De veelvuldig gelauwerde Kaasboerderij ’t Groendal zit volledig in het nieuw. De voorbije twee jaar verbouwden Johan Deweer, Dominique Steyaert en zoon Louis-Philippe Steyaert hun melkveestal langs de Koolzaadstraat tot kaasmakerij, inclusief winkel, degustatieruimte en bezoekerscorridor. De nieuwbouw is gerealiseerd op de groei want op lange termijn zullen ze er vier keer meer kaas dan de huidige 150.000 kilo per jaar kunnen produceren. “Maar kwaliteit blijft primeren”, aldus Dominique Steyaert.

Twee generaties lang was ’t Groendal een melkveebedrijf. Maar zo’n 30 jaar terug startten Johan Deweer en Dominique Steyaert ook met de productie van kaas. En daar zijn ze een krak in. Beste bewijs is het jaarlijkse veelvoud aan prijzen dat ze in de wacht slepen op de World Cheese Awards, zeg maar de Oscars voor de kaasmakers, met onder meer hun Brokkeloud Roeselare, Barista, Poperingse Keikop en Groendal Grand Cru. Vorig jaar nog sleepte Kaasboerderij ’t Groendal negen awards in de wacht, in 2017 zeven.

Datzelfde jaar was een schakelmoment voor de familie. Mede dankzij de vele prijzen steeg de vraag naar hun kazen, op vandaag 25 verschillende soorten, enorm. Niet enkel in België maar ook vanuit de VS, Spanje, Noorwegen, Frankrijk,… Hun artisanale kaasmakerij barstte langzaam maar zeker uit de voegen en gelijktijdig liet ook zoon Louis-Philippe blijken dat zijn toekomst bij de kazen lag. “In 2017 beslisten we te stoppen met het melkvee en 100% voor de kaasmakerij te gaan”, vertelt Dominique. “In november van dat jaar startten drastische werken om onze melkveestal volledig om te turnen tot nieuwe kaasmakerij. Enkel het geraamte en enkele betonnen muren bleven staan.”

Net geen twee jaar later zitten de werken erop. De vernieuwbouw doet je in niets meer aan een stal denken. “Waar vroeger de melkstal was, vind je nu een gloednieuwe winkel, de degustatieruimte en de bezoekersboulevard palmen daarentegen de plek in van de vroegere voedergang van de koeien. Verder omvat het gebouw ook een ontvangstruimte, de kaasmakerij, de kaasrijping en burelen”, aldus Dominique. “Voortaan rijpt alle kaas in eigen huis. Tot voor kort waren we door plaatsgebrek genoodzaakt om een deel van onze kazen in Gent en Nederland te laten rijpen. Ook de productie is verhuisd en terug opgestart en eerstdaags wordt nog een nieuwe machine geïnstalleerd. De winkel, waar men terecht kan voor onze eigen kazen, kaasplanken en geschenkmanden, openen we voor het eerst op donderdag 22 augustus en vanaf halfweg 2020 willen we ook volop inzetten op beleving door groepen te ontvangen. Daar is nu al veel vraag naar. Het is de bedoeling dat we bezoekers via een filmpje laten kennismaken met de boerderij, maar via de bezoekersboulevard kunnen ze ook binnenkijken in de productieruimtes en de rijpingskelder. Dit natuurlijk gekoppeld aan een degustatie. We investeerden op de groei. We hadden de ruimte en kijken vooruit, zeker met de vierde generatie die nu ook actief is. De nieuwe kaasmakerij biedt de mogelijkheid om op termijn vier keer zoveel te kaas te produceren als de huidige 150.000 kilo per jaar. Maar het is onze bedoeling om gestaag te groeien, mee met de stijgende vraag. De kwaliteit van onze kazen is en blijft het belangrijkste.”

Iedereen is welkom op donderdag 22 en vrijdag 23 augustus van 14 tot 18 uur en op zaterdag 24 augustus van 9 tot 16 uur op de opening van de nieuwe winkel. Meer op www.tgroendal.be.