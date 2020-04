Van ‘ket het' tot ‘lockdown survivor’: Roeselaars creatief bureau steekt met ludieke mokken, buttons en kaartjes iedereen een hart onder de riem Charlotte Degezelle

01 april 2020

08u31 0 Roeselare Van ‘I’m not wearing pants’ en ‘Ket het’ tot ‘We can do this’ en ‘Overleef je ’t nog een beetje?’. Op de site www.lockdownsurvivor.com vind je buttons, mokken en kaartjes met oneliners als deze. Het initiatief komt van het Roeselaarse creatief bureau Creativeservices.be en is bedoeld als een ludiek hart onder de riem voor iedereen die zich momenteel in lockdown bevindt - waar dan ook in Europa.

“Met Lockdown Survivor willen we mensen in deze moeilijke periode op een grappige manier steunen”, vertelt zaakvoerder Lien Baert. “Aan de ene kant lachen we, op een respectvolle manier uiteraard, met een heel serieuze situatie, aan de andere kant geven we aan dat het helemaal niet erg is om toe te geven dat je deze hele lockdown als loodzwaar ervaart. We ervaren allemaal moeilijke momenten, maar we proberen ook te blijven lachen. Humor is onze hoop in bange dagen.”

De buttons zijn te gebruiken als conversation starters tijdens het videobellen met vrienden, familie of collega’s of om een glimlach te toveren op het gezicht van voorbijgangers, een politieagent op patrouille of de caissière van de supermarkt. De mokken zijn er om bijvoorbeeld quasi geïnteresseerd uit te drinken tijdens de zoveelste videocall met je collega’s. “Het is fijn dat we zoveel virtueel contact kunnen hebben, maar een echt kaartje doet, zeker in deze tijden, zo veel meer deugd. Daarom maakten we ook kaartjes”, aldus Lien.

Voorlopig zijn de buttons, mokken en kaartjes beschikbaar in het Engels, het Nederlands en het West-Vlaams. Meer op https://lockdownsurvivor.com.