Exclusief voor abonnees Van Jietse en zijn West-Vlaamse mama’s tot de kus van het jaar: deel 3 van West-Vlaanderens 100 leukste van 2019 Bart Boterman Bart Huysentruyt Valentijn Dumoulein Joyce Mesdag

27 december 2019

06u50 0 Roeselare 2019 was het jaar waarin een Lachend Kakske aan zee plots voetjes kreeg. In De Panne dook een vermiste pony na vier maanden plots weer op, waarna de hereniging met een dolgelukkige eigenares Noémie (15) volgde. Op het festival Alcatraz in Kortrijk ging HLN op stap met een rockfotograaf van 4 jaar, terwijl in Beernem een kraai zich ging roeren op sociale media. En in Westvleteren kan je nu ook online je felbegeerde bier bestellen. Lees hier het derde deel van onze West-Vlaamse leuke 100 van 2019. Honderd kleine bijdrages die ons alvast even deden glimlachen. Prettige feesten!

41. Knokke - Jietse scoort met filmpjes over zijn mama

‘Bnint, je ga gie nie uut vanavond. Je zit gie wel in den blok, hé.’ Het is maar één van de vele oneliners waarmee Jietse Pauwaert (20) dit jaar hoge toppen scheerde op sociale media. De student uit Knokke bundelde grappige uitspraken van zijn eigen moeder en ging meteen viraal. Zijn filmpjes haalden ondertussen al honderdduizenden views. Mama Kathleen ziet er gelukkig de humor van in en heeft geen problemen met de fratsen van haar zoon. Later herhaalde hij zijn stunt nog eens met een filmpje rond het debat rond nultolerantie voor alcohol in het verkeer.

