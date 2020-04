Van hygiënesluizen tot stewards: Roeselare bereidt zich voor op heropening winkels Charlotte Degezelle

26 april 2020

15u41 0 Roeselare Roeselare zet alles op alles om, zodra de winkels de deuren opnieuw mogen openen, er straks weer te staan als commercestad. De stad heeft nu al een reeks concrete ideeën klaar over hoe ze het shoppen in Roeselare straks in eerste instantie veilig en gezond, mar tegelijkertijd ook aangenaam, kunnen laten verlopen. In overleg met de handelaars wordt alles de komende dagen nog verder doorgepraat maar nu al is duidelijk dat er in het straatbeeld hygiënesluizen zullen opduiken, stewards aan crowdcontrol zullen doen en dat ook de handelaars bijgestaan zullen worden zodat zij hun winkel kunnen heropenen met naleving van de coronamaatregelen.

Tijdens de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad communiceerde premier Wilmès (MR) dat de winkels op 11 mei opnieuw mogen openen. In de loop van het weekend voegde ze hier nog aan toe dat die datum geen zekerheid is, maar afhankelijk van de verspreiding van het coronavirus. In Roeselare wacht het stadsbestuur niet af tot er 100% zekerheid is over een datum, maar werd er de voorbije dagen en weken door een werkgroep al volop nagedacht over hoe die heropening kan gebeuren. “Roeselare is en blijft een echte handelsstad en de heropening van de winkels is voor ons dan ook heel belangrijk. Maar dit mag niet op een roekeloze manier gebeuren”, vertelt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Op vandaag gaat de gezondheid voor en we willen dan ook sterk inzetten op wat wij gezondheidscomfort noemen.”

Hun aanpak, die de komende dagen verder wordt verfijn, geconcretiseerd en doorgepraat met de handelaars, bewandelt twee grote pistes: het niveau van het straatbeeld en het centrum en dat van de winkels op zich. “We moeten ons voorbereiden op een nieuwe manier van winkelen”, gaat de burgemeester verder. “Er moet straks veilig en gezond geshopt kunnen worden. Daarom willen we op korte termijn hygiënesluizen installeren in het centrum.“ Dit zijn plaatsen waar shoppers hun handen kunnen wassen en ontsmetten. “De eerste contacten voor de installatie ervan zijn al gelegd”, weet Declercq. “Daarnaast zetten we ook in op crowd control.” Het naleven van de social distancing blijft de komende weken en maanden een vaste waarde in ons leven waardoor drummende mensenmassa’s in de winkelstraten uit den boze zijn. “Stewards zullen ervoor moeten zorgen dat de social distance maximal wordt gewaarborgd en op eventuele topmomenten kunnen de straten eventueel verkeersvrij gemaakt worden”, aldus de burgemeester. Ook wordt er nagedacht over het schrappen van parkeervakken om de nodige ruimte te voorzien voor zowel de passanten als de wachtrijen aan de winkels en zijn aangeduide wandelrichtingen in de centrumstraten een mogelijkheid. “Maar shoppen in Roeselare moet natuurlijk ten allen tijde ook een aangename ervaring blijven. Daarom willen we dit alles ook mooi aankleden met onder meer bloembakken en kleurelementen.”

Daarnaast wil de stad ook al haar handelaars ondersteunen en bijstaan. “Voor hen maken we werk van een informatiebrochure met aanbevelingen van hoe het straks moet en/of kan. Daarin willen we niet enkel hygiënetips opnemen, maar ook samen met de handelaars nadenken over alternatieve manieren van shoppen. Bijvoorbeeld op afspraak. Wat bij de tandarts kan, kan misschien ook wel in een modezaak.”