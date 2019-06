Van foodtruckfestival HAP over Kinderfest tot het Natourcriterium: Roeselarenaars zomeren volop in eigen stad CDR

18 juni 2019

11u43 0 Roeselare De Roeselarenaar zal zich de komende maanden niet vervelen. In de brochure Zomer#vanRSL bundelde het stadsbestuur alle zomerse activiteiten. Voor het eerst koppelen ze er ook het initiatief Toerist #van RSL aan.

“We omarmen deze zomer het Vlaame lied, het cultureel aanbod gaat verder, er zijn kermissen, braderieën, koersen, … Dit alles bundelden we in één boekje”, opent burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Zo zijn er alvast tal van sportactiviteiten. Denk maar aan het Natourcriterium dat op 30 juli aan de tiende editie toe is en in een ander jasje wordt gestopt, we verwelkomen op 7 juli ook het provinciaal ruitertornooi van LRV, KOERS viert z’n eerste verjaardag en er zijn diverse loopwedstrijden binnen het criterium Roeselare Loopt”, pikt sportschepen José Debels in. Voor de kinderen opent op 6 juli de zomerspeelplaats en is er op 15 augustus is er met Kinderfest een festival op hun maat. Liefhebbers van het Vlaamse lied kunnen op 11 juli genieten van optredens van Michael Lanzo, Willy Sommers, Udo, Wim Soutaer en Sam Gooris, terwijl Roeselare op 21 juli Jelle Cleymans en twee van z’n El Bandido’s ontvangt. Ook het vermelden waard is het HAP foodtruckfestival dat van 28 tot 30 juni neerstrijkt in het Stadspark.

Voor het eerst werd de zomerse brochure gekoppeld met het initiatief Toerist #vanRSL. “Roeselare is een stad om te ontdekken”, aldus toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V). “Via Toerist #vanRSL bieden we 10 belevingsmomenten en musea aan. Tijdens je bezoek kan je stempels verzamelen om uiteindelijk uitgeroepen te worden tot ambassadeur van de stad.” Enkele locaties die je deze zomer kan bezoeken zijn onder meer Bram’s Brewery, het handtassenmuseum en de parkbegraafplaats.

De brochure is te verkrijgen bij het toeristisch onthaal in KOERS, het stadhuis en het welzijnshuis en de logies in de regio. Meer ook op www.zomervanrsl.be en visitroeselare.be.