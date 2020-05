Van een kappersbeurt tot cava-ontbijt: Motena rusthuizen leggen de mama’s op Moederdag in de watten CDR

07 mei 2020

16u07 0

De rusthuizen van Motena steken op Moederdag, zondag 10 mei, een tandje bij om hun bewoners die in tijden van corona nog steeds geen bezoek mogen ontvangen een leuke dag te bezorgen. In Ter Berken wordt op de afdeling Strauss een gedichtenwandeling georganiseerd, krijgen alle bewoonsters een geschenkje, wordt een TikTokfilmpje gemaakt en om er piekfijn uit te zien kregen de haren van de bewoonsters de voorbije dagen ook een knip- en/of kleurbeurt dankzij de medewerkers. In De Waterdam zal Moederdag starten met een cava-ontbijt en zorgt Andy Reivan in de namiddag voor livemuziek in de binnentuin. De Zilverberg verrast alle vrouwelijke bewoners zondag op een geschenkje en zal het personeel ook alles op alles zetten om de verrassingen binnengebracht door de families zo snel mogelijk te verdelen. Maar ook de maagjes worden verwend. ’s Middags staat er konijn met pruimen, een lauw warm peertje en kroketjes op het menu met daaropvolgend en een heerlijk stuk taart.