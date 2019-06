Van een gele trui als excuus tot de enige gele trui ooit gewonnen door een Belgische wielrenster CDR

05 juni 2019

19u01 0

Ultiem topstuk van de expo MERCKX 51 is ongetwijfeld de gele trui van Eddy Merckx himself uit 1969. Maar de tentoonstelling bevat nog wel enkele pareltjes en speciallekes.

• De oudste trui die te bewonderen is, is een exemplaar van Wout Wagtmans (1929-1994) uit 1954. Wagtmans deed acht maal mee aan de Tour de France en droeg de gele trui in 1954, 1955 en 1956. De oudste Belgische gele trui is die van Lichterveldenaar Gilbert Desmet uit 1963. Smetje droeg tweemaal de gele trui in de Ronde van Frankrijk: twee dagen in de editie van 1956 en negen dagen in 1963. De meest recente trui in de expo is trouwens die van Greg Van Avermaet uit 2018.

• De meest markante gele trui is die van Heidi Van de Vijver uit 1993. Heidi won dat jaar de Tour de la C.E.E., een rittenwedstrijd georganiseerd door de Tourdirectie die ook buiten Frankrijk doorging. De eerste Tour de France Féminin werd in 1984 gereden en ging vanaf 1990 door het leen als de Tour de la Communauté Européenne. Heidi is de enige Belgische wielrenster die er in geslaagd is om in het geel te rijden.

• De trui die de leukste anekdote met zich meedraagt is een exemplaar van Gerrie Kneteman uit 1981. Op een ochtend tijdens de Tour deed hij bijzonder lastig tegen zijn verzorger Dirk Nachtergaele, waarna Dirk kwaad vertrok. Kneteman wist die dag het geel te pakken en bood ’s avonds niet alleen zijn excuses aan Nachtergaele aan, maar ook zijn gele trui. Die trui is dankzij Dirk vandaag te zien in KOERS.