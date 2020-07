Van een bomengordel rond de stad tot het beschermen van historische tuinen: zo wil Meer Bomen in Roeselare de Rodenbachstad groener en gezonder maken Charlotte Degezelle

18u20 0 Roeselare De burgerbeweging Meer Bomen in Roeselare (MBIR), die voor meer bomen in de Rodenbachstad pleit, werkte de voorbije maanden een visienota uit om Roeselare grondig te vergroenen die ook aan het stadsbestuur werd bezorgd. Ze komen onder meer op de proppen met het voorstel van een indrukwekkende bomengordel rond de stad. “Dit is het moment om dit uit te werken aangezien er bepaalde ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP’s) klaar liggen die de toekomst, het uitzicht en de leefbaarheid van Roeselare zullen bepalen de komende jaren”, aldus Gene Vangampelaere van MBIR. Maar welke voorstellen hebben ze nog in hun mouw zitten?

Meest opmerkelijke is ongetwijfeld dat van de bomengordel, een voorstel dat aansluit bij de fietslus rond de stad die opgenomen is in het bestuursakkoord. “Wij willen een groene lus rond het stadscentrum die zorgt voor een verbinding tussen alle blauw-groene assen. Gezien er hiervoor geen historische drager is, zoals een oude omwalling die we kennen van bijvoorbeeld in Brugge of een verdedigingslijn zoals in Ieper, moeten wij deze zelf ruimtelijk organiseren en structuren. Dit kan door het aanleggen van een bomengordel tussen de verschillende stadsparken en groenzones. Denk maar aan een zachte verbinding tussen de bestaande en nieuwe groene zones in de stad zoals de Ronde Kom, de Van Marcke-site, Roelevard, het Stationsplein, bomen ter hoogte van de Spiraalbrug, de site van Villa Campagna aan de Veldstraat,… Een dergelijke bomengordel is niet alleen een aangename wandellus, zorgt voor veilige circulatie voor kinderen, vormt een joggingparcours in het groen, kan de insteek zijn voor een 10.000 stappen wandeling die de gezondheid van de Roeselarenaars ten goede komt, is toeristische een nieuw concept en is een natuurlijke verbinding tussen de groenzones.”

Zachte stad

MBIR hoopt dat het stadsbestuur hun voorstel effectief onderzoekt en uitwerkt. “We vragen dat er een ambitienota of RUP wordt opgesteld, dat er met het voorstel van de bomengordel rekening wordt gehouden in de aanleg van nieuwe straten en bij mobiliteitsplannen, er gekozen wordt voor maximale ontharding en dat de mogelijke meerwaarde en een kosten/batenanalyse geëvalueerd wordt.” En er is goed nieuws voor MBIR. “De bomengordel is absoluut een positief voorstel”, reageert groenschepen Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers). “We hebben met het bestuur de ambitie om de groene plekken in onze stad te verbinden want dit betekent een enorme meerwaarde. Op vandaag zijn we al aan het bekijken hoe we dit kunnen realiseren en hoe we dit gefinancierd kunnen krijgen, ook met steun van hogere overheden. We willen letterlijk van Roeselare een zachte stad maken.”

De visienota van MBIR telt in totaal 18 voorstellen. Zo stellen ze onder meer dat elk bouwproject een meerwaarde voor het algemeen belang moet betekenen door bijvoorbeeld ruimte voor bomen die er 200 jaar mogen blijven staan, plein of parkvorming aan de bestaande openbare weg, groene gevels en bredere blauwgroene assen. MBIR gaat voluit voor het beschermen van oude bomen en historische tuinen via de opmaak van een inventaris en de ontwikkeling van een beleidsplan en vindt dat de stad het tekort aan volwaardig groen moet compenseren op haar eigendommen. Deze mogen dus volgens de burgerbeweging niet meer gebruikt worden om bouwprojecten op te ontwikkelen, maar moeten maximaal vergroend worden. MBIR is voorstander om bedrijven en/of winkelcentra op te roepen om vrijwillig bij te springen in de vergroening door bijvoorbeeld blinde muren te vergroenen of grasperken te vervangen door bloemenweides en vraagt aandacht voor de mogelijkheden van het vergroenen van onbebouwde percelen in de stad. Bij het kappen van bomen door aannemers wil MBIR geen financiële compensatie, maar dat er effectief andere bomen worden aangeplant op het perceel of elders in de stad. Ze tonen zich ook pleitbezorger van groene pleinen langs de openbare weg in plaats van binnentuinen en hameren er op dat bomen beschouwd moeten worden als ruimtelijk en stedenbouwkundig gegeven.

De volledige visienota is terug te vinden op www.meerbomeninroeselare.be/visienota.