Exclusief voor abonnees Van de laarsjes van Beyoncé tot de favoriet van de koningin: 21 modeweetjes uit West-Vlaanderen Roeselare gaststad voor Week van de Belgische Mode, wij verzamelden de meest opvallende anekdotes uit de kustprovincie Charlotte Degezelle

18 oktober 2019

17u33 0 Roeselare De favoriete ontwerper van koningin Mathilde is een West-Vlaming. De laarsjes die Beyoncé droeg in haar recente videoclip hebben Brugse roots. En wist u dat in de schaduw van de Kemmelberg toplingerie wordt gemaakt? Bel&Bo: West-Vlaamse roots! Naar aanleiding van de eerste Week van de Belgische Mode, die nog tot zondag loopt met Roeselare als gaststad, gingen wij op zoek naar al het modefraais dat West-Vlaanderen te bieden heeft. Voor wie er op uit wil: zestig Roeselaarse handelaars met Belgische mode zetten de komende dagen hun beste beentje voor en zorgen voor animatie in het centrum. Laat uw gidsen langs 21 West-Vlaamse modeweetjes.

• Edouard Vermeulen – Ieper

Koning van de West-Vlaamse mode is ongetwijfeld Edouard Vermeulen, de man achter modehuis Natan. De Ieperling mag zich één van de favoriete modeontwerpers van het Belgisch koningshuis noemen en Natan is sinds 2000 hofleverancier. Koningin Mathilde laat zich meer dan regelmatig opmerken in één van zijn ontwerpen, maar ook de trouwjurk van prinses Claire was van zijn hand en ook de Nederlandse koningin Maxima is fan. Vermeulen verruilde West-Vlaanderen al decennia terug voor Brussel, maar blijft present in de kustprovincie dankzij winkels in Knokke en Roeselare.

