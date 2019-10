Van de ‘I can do everything-robot’ tot de ‘oplader 2.000’: leerlingen Sint-Idesbald ontwerpen hun droommachines CDR

09 oktober 2019

13u45 0 Roeselare De leerlingen van het lager en secundair buitengewoon onderwijs Sint-Idesbald krijgen dankzij MyMachine Vlaanderen dit schooljaar de kans om hun droommachine te ontwikkelen. Woensdag kwamen enkele studenten ergotherapie van Howest langs in de klas om de kinderen te begeleiden bij het bedenken, tekenen en ontwerpen van hun droommachine.

De leerlingen lieten hun fantasie alvast de vrije loop. “Ik wil graag een I can do everything-robot”, licht Elias zijn ontwerp toe. “Je kunt die robot alles aanleren en vervolgens alles vragen. Alleen geld kan hij niet maken.” Jason droomt van een robot die hem helpt bij het spelen van Fortnite en Talia bedacht een robot die je via muziek en dans weer blij maakt wanneer je boos bent. Andere ideeën waren onder andere de oplader 2.000, die de vele afzonderlijke opladers voor tablets, gsm’s,... overbodig maakt, een vrachtwagenpimper, de mierbot, die bedreigde insecten beschermt, en een robot die met je speelt als jij dat wil. “De studenten gaan nu aan de slag met al die kinderideeën. De drie beste ontwerpen worden in een concept vertaald. Vervolgens komen de studenten opnieuw langs om het favoriete idee van de kinderen samen met hen te herontwerpen”, legt coördinator Aagje Beirens van MyMachine uit. “Met die ontwerptekeningen en -maquettes als inspiratiebron en rekening houdende met de mogelijkheden en beperkingen van het secundair onderwijs werken ze tot slot een finaal concept uit. Tijdens het ontwerpproces wordt ook samengewerkt met leerlingen van het secundair onderwijs van BuSO Sint-Idesbald. Zij zullen het werkend prototype bouwen. Op het einde van het schooljaar wordt het proces van kindertekening tot machine tentoongesteld.”