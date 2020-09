Van bijzondere schoolgebouwen tot het Lichterveldse cichoreiverleden: Open Monumentendag krijgt coronaproof editie Charlotte Degezelle

01 september 2020

14u04 2 Roeselare Corona of niet, de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst RADAR en de lokale organisatoren zetten alles op alles om toch een coronaveilige editie van Open Monumentendag 2020 te organiseren op zondag 13 september. In je bubbel kan je gratis de grote en kleine monumenten in de regio Roeselare ontdekken.

De coronaproof activiteiten situeren zich dit jaar in Roeselare, Izegem en Lichtervelde. In Roeselare heb je alvast keuze te over. Wat dacht je van een film over onder andere de geschiedenis van de orgels van groot-Roeselare of wil je graag de link tussen Mozart en het Kasteel van Rumbeke ontdekken? Je kan ook genieten van bijzondere gedichten op bijzondere plaatsen zoals een bioscoop, muziekwinkel, bakkerij en een hotel, een tentoonstelling in een WOII-bunker bezoeken of een reis doorheen de geschiedenis van de oude tramstatie maken. Nog op de agenda zijn een tentoonstelling over bodemvondsten in het Klein Seminarie en een terugblik op een mammoet en andere prehistorische dieren uit de kleigroeve van Oekene. Tot slot kan je in Roeselare ook tien straffe verhalen over en in Roeselare ontdekken via de expo FIER#VANRSL.

‘t zal je leren

Onder de noemer “’t zal je leren” bundelt de Izegemse organisator Eperon d’Or enkele begeleide rondleidingen door de bijzondere schoolgebouwen die de stad rijk is. Denk maar aan het prachtige art-deco gebouw uit 1936 van het Sint-Jozefcollege, de klooster- en schoolgebouwen van Den Avé met onder andere de befaamde gouden en zilveren kapel, maar ook ‘de vakschool’, oorspronkelijk ontstaan uit een opleiding voor schoenmakers. In Eperon d’Or herbeleef je de industriële geschiedenis van Izegem en je kan ook op ontdekkingstocht doorheen ondernemerscentrum annex brasserie De Gilde in de Kruisstraat die ooit onder meer fungeerde als lazaret.

Lichtervelde zet z’n verleden als mekka van de cichoreiteelt in de kijker met een fiets- en wandeltocht met tentoonstelling onderweg. Beide tochten vertrekken aan de infopanelen in de Hoogstraat. De fietstocht van zo’n 55 kilometer is bewegwijzerd en de wandeling van acht kilometer werkt met de gratis downloadbare Erfgoedapp.

De meeste locaties zijn open tussen 10 en 18 uur. Op voorhand dien je te checken of je al dan niet moet inschrijven voor een activiteit. Dit op www.bienet.be/omd2020 waar ook het integrale programma te vinden is.