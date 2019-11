Van bejaardenhelpster tot TIG-buislasser: Sharon (21) is allereerste vrouw op de werven van installatiebedrijf Goddeeris Charlotte Degezelle

15 november 2019

10u18 0 Roeselare Sharon Mouton (21) is de eerste vrouwelijke stielman ooit in dienst bij de Roeselaarse firma Goddeeris die al 55 jaar actief is in de wereld van industriële buisleidingen en HVAC. De Ardooise heeft een opleiding Thuis- en Bejaardenzorg achter de rug maar kon niet aarden in een werkomgeving met uitsluitend vrouwen. Via de VDAB schoolde ze zich om tot lasser. “De collega’s verwachtten zich aan een eerder mannelijk type, maar trokken grote ogen toen ik een blondine bleek te zijn”, lacht Sharon.

Sharon Mouton maakte in haar nog prille arbeidscarrière al een bocht van 180 graden. Ze studeerde Thuis- en Bejaardenzorg en ging vervolgens aan de slag in rusthuis Heilig-Hart in Kortrijk. “Maar ik hield het er maar enkele maanden vol”, bekent Sharon. “Al heel snel werd duidelijk dat ik indertijd een verkeerde studiekeuze gemaakt heb. In het werkveld heb ik aan den lijve ondervonden dat ik allesbehalve in de wieg gelegd ben om dag in en uit in een team met quasi alleen maar vrouwen te werken. Die mentaliteit ligt me eenvoudigweg niet.”

Gelukkig zijn in je job is essentieel dus besliste Sharon het over een andere boeg te gooien. “Ik trok naar een interimkantoor van Accent Interim en vroeg me hen te geven wat ze in de aanbieding hadden. Het maakte niet uit wat. Dat leidde tot het voorstel om bij de VDAB een éénjarige opleiding tot lasser te volgen. Ik wou dat direct proberen en kreeg tijdens de opleiding onmiddellijk een voorproefje van mijn huidige job. We volgden die scholing met een groep van 25 personen waarbij slechts drie vrouwen. Maar ik voelde direct dat een dergelijke ploeg veel meer m’n ding is. De sfeer was veel beter dan op mijn vorige job, er werd veel minder geroddeld en mannen zijn gewoon heel rechttoe rechtaan in de omgang. M’n omgeving was daarentegen in het begin niet zo zeker over m’n keuze. Ze vreesden dat ik die mannenstiel niet zou aankunnen, maar zijn ondertussen volledig bijgedraaid en zelfs fier op mij.”

Een maand terug kon Sharon uiteindelijk aan de slag bij de firma Goddeeris. Dit voorlopig nog op interimbasis maar ze droomt nu al van een vast contract. Bij Goddeeris werkten tot nu toe vier vrouwen maar allen hebben een bureaujob op het hoofdkantoor op de Ovenhoek. Sharon is de eerste vrouw ooit in de 55-jarige geschiedenis van het bedrijf die als stielman aan de slag gaat op de werven van de firma. Ze last op vandaag bij bedrijven uit de voedingssector de constructies die buizen die in de hoogte worden geplaatst ondersteund en het is de bedoeling om volwaardig TIG-buislasser te worden. “Ik wist eigenlijk totaal niet dat ik de enige en eerste vrouw binnen het team zou zijn, maar ik durf nu al zeggen dat ik m’n droomjob gevonden heb”, aldus Sharon. “Mijn team is heel divers qua leeftijden en nationaliteiten en heeft me heel goed onthaald. Ik krijg veel respect, maar ben tegelijkertijd gewoon ‘one of the guys’. Dat is ook precies wat ik wil. In het begin wilden ze me wel wat sparen door de zwaardere klussen over te nemen, maar dat wil ik niet. Ik wil me bewijzen en meer nog, ik wil de beste zijn. Op vandaag twijfel ik nog wel wat aan mezelf. Is m’n werk goed genoeg? Maar dat zorgt ook voor een drive. Ik ben ondertussen zelfs al een vervolgopleiding op maat, georganiseerd door Goddeeris en Accent, gestart.”

Bij Goddeeris weten ze hoe moeilijk het is om een goeie TIG-lasser te vinden. Dat een vrouw in dat plaatje paste vinden ze fantastisch. “De kans dat je een vrouw vindt die op het niveau last dat we hier verwachten is echt wel heel klein want TIG-buislassen is echt vakwerk en een van de moeilijkste technieken”, zegt Jean-Louis Goddeeris, verantwoordelijke voor de Goddeeris Academy. “Maar Sharon toonde zich enorm gemotiveerd en in die mensen willen wij investeren.” “We hebben nooit getwijfeld om haar een kans te geven. Ik sta enorm achter het idee van diversiteit op de werkvloer”, pikt HR-manager Frederik Boterberg in. “Tijdens haar eerste dagen waren onze mannen plots brave communicanten, maar ondertussen is ze echt al een volwaardig lid van het team.”

