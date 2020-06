Van babytheek tot sociale dierenhulp: Roeselare werkt totaalaanpak uit in strijd tegen (kinder)armoede Charlotte Degezelle

24 juni 2020

13u12 5 Roeselare In Roeselare wordt één kind op zeven geboren in armoede. Bovendien staat het water bij veel mensen aan de lippen door de coronacrisis. Roeselare maakt van armoede een prioriteit en lanceert een (kinder)armoedeplan met 65 acties waarmee het de komende jaren komaf willen maken met armoede.

“Roeselare wil een inclusieve stad zijn. Kinderen, ouderen, holebi’s, eenoudergezinnen,... Iedereen moet zijn plek vinden in de stad en dus ook wie in armoede leeft”, zegt schepen van Armoede- en Gelijke Kansenbeleid Michèle Hostekint (Sp.a en de Vernieuwers). “Armoede is een prioriteit van de beleidsploeg en daarom werkten we een (kinder)armoedeplan uit. Eén kind op zeven geboren wordt geboren in een gezin dat armoede kent en de coronacrisis maakt het veel mensen ook moeilijk. Echte cijfers zijn daar nog niet van, maar we zien nu wel al dat corona mensen die net boven de armoedegrens leefden, nu in de problemen brengt. Met de stad moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.”

Armoedebeleidsplan

Met het (kinder)armoedeplan focust de stad op gezinnen met kinderen in het algemeen, maar in het bijzonder ook op eenoudergezinnen, gezinnen met een migratiegeschiedenis en jongeren die nu al een zware rugzak van thuisloosheid en schulden met zich meesleuren. “We zien dat de kinderarmoede in onze stad vorig jaar lichtjes daalde, maar dat is geen reden om te vieren. Het moet ons stimuleren om nog meer te doen, want armoede laat vroeg in het leven, zelfs al van in de baarmoeder, sporen na en de cirkel van generatiearmoede is moeilijk te doorbreken.”

Het armoedebeleidsplan telt 65 acties. Met het plan, dat continu wordt bijgestuurd, werkt Roeselare de komende jaren aan flexibele kinderopvang, onderwijskansen voor alle kinderen, de stimulatie van vrijetijdsparticipatie van gezinnen in armoede, preventieve gezinsondersteuning, gezondheidspreventie en toegankelijke gezondheidszorg, betaalbare en kwalitatieve woningen, gepaste tewerkstelling en een menswaardig inkomen. Specifieke acties zijn onder andere het zorgen voor een betaalbare en gezonde maaltijden voor elk kind op school, de opstart van een babytheek, onderzoeken of sociale dierenhulp, zijnde het aanbieden van voedsel, verzorging en spullen voor het huisdier aan een sociaal tarief, geïntegreerd kan worden in de werking van het dierenasiel en de ombouw van de voedselverdeelpunten tot een sociale kruidenier in RSL Op Post.