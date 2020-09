Van allereerste schoolstraten tot aangepaste fietsstraat: Roeselare trekt kaart van veiligheid op eerste schooldag Charlotte Degezelle

01 september 2020

08u19 0 Roeselare De invoering van de allereerste schoolstraten, een herinrichting van fietsstraat Kattenstraat, de creatie van een ‘schoolrotonde’… In aanloop naar de eerste schooldag investeerde stad Roeselare fors om het voor de jonge kinderen en de vele fietsers een pak aangenamer en veiliger te maken op hun weg naar school. Vanaf september worden al tien schoolomgevingen aangepakt. In de komende jaren volgen stelselmatig alle scholen in Roeselare.

Grootste nieuwigheid bij de start van het nieuwe schooljaar is de invoering van schoolstraten, een tot nu toe ongezien concept in de Rodenbachstad. “Een schoolstraat is een straat met een schoolingang, waar aan het begin en einde van de schooldag gedurende ongeveer een half uur geen gemotoriseerd verkeer door mag rijden”, duidt mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). “De straat is dan enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Er is een uitzondering voor bewoners van het afgesloten gedeelte die hun straat willen uitrijden en voor hulpdiensten. Het proefproject van een schoolstraat start in de Steenstraat aan SBS De Brug en in de Kattenstraat (waar de Burgerschool gevestigd is nvdr.). Samen met de school en de buurt zullen we op het einde van het jaar evalueren. Vanaf vandaag is de Kattenstraat, tussen de A. Rodenbachstraat en de Uilstraat, op het eind van de schooldag een half uur afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. Op maandag is dit van 16.40 tot 17.10 uur, op woensdag van 11.50 tot 12.20 uur en op de andere schooldagen van 15.50 tot 16.20 uur. De Steenstraat is daarentegen bij het begin en het eind van de schooldag tussen de Brugsesteenweg en de Gitsestraat even afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. Dit elke schooldag van 8.15 tot 8.35 uur, op maandag, dinsdag en donderdag van 15.50 tot 16.20 uur, op woensdag van 11 tot 11.30 uur en op vrijdag van 14.50 tot 15.20 uur.” Ook nieuw aan SBS De Brug is trouwens het feit dat ouders die hun kind met de wagen naar school brengen of ophalen, 30 minuten gratis kunnen parkeren op de parking van AZ Delta.

Fietsstraat aangepast in voordeel van fietsers

De Kattenstraat en Karnemelkstraat, al sinds 2017 heraangelegd als fietsstraat omdat het een belangrijke fietsas is voor veel scholieren, werden daarentegen na overleg met de buurt, de Fietsersbond, de directie en 100 leerlingen van de Burgerschool en de Vrije Centrumschool verder gefinetuned. “We voerden een reeks aanpassingen uit in het voordeel van de fietsers”, weet de schepen. “In het midden van de weg zijn plakborduren geplaatst. Daardoor moeten auto’s verplicht achter de fietser blijven, zoals het hoort in een fietsstraat. Enkel waar er poorten/garages zijn werden er geen geplaatst, zodat inwoners vlot in en uit kunnen rijden”, weet de schepen. “In de Kattenstraat werden er ook rode vlakken geschilderd om de aandacht te vestigen dat men een kruispunt nadert en de voorrang Kattenstraat – Weststraat – Désiré Mergaertstraat is gewijzigd, waardoor fietsers in de ganse Kattenstraat tussen de Albrecht Rodenbachstraat en de Hoogleedsesteenweg voorrang hebben.”

Schoolrotonde

Ook de omgeving van SBS De Octopus werd onder handen genomen tijdens de zomervakantie. “We starten er een proeftraject met een ‘schoolrotonde’ in wijzerzin rond de schoolsite met aangepaste voorrangswijzigingen”, aldus de schepen. “Er is beperkt éénrichtingsverkeer in de Merel-, Leeuwerik-, Lijster- en Nachtegaalstraat. Voor fietsers blijft het mogelijk om in beide richtingen te rijden.”

Stelselmatige aanpak

En hier stopt het niet bij want in totaal worden tien schoolomgevingen van in totaal 12 scholen dit jaar aangepakt. Het gaat naast SBS De Brug en SBS De Octopus ook om de Vikingschool, De Hagewinde, Spanjeschool, Vrije basisschool Beveren, De Bever, Vrije centrumschool Grauwzusters, Vrije centrumschool College, Vrije centrumschool Burgerschool, De Ark en De Parel - BuBaO De Zilten. De signalisatie en markeringen in alle schoolomgevingen worden op dezelfde manier vernieuwd, met gekleurde sierhekken, grote octopuspalen, groene vlakken op de rijweg, duidelijke aanduidingen van de zone 30 en extra brede zebrapaden. Waar mogelijk, wordt samen met de nutsmaatschappijen gekeken hoe ook de openbare verlichting aangepast kan worden. “Het is bovendien de bedoeling om jaarlijks een subsidieaanvraag in te dienen bij de Vlaamse overheid voor projecten die de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verbeteren”, aldus de schepen. “Deze subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen, waaronder verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. In functie van de noden en kansen die zich aandienen om de verkeersveiligheid of -leefbaarheid verder te verhogen in de specifieke schoolomgevingen, kan het maatregelenpakket verder worden uitgebreid.”