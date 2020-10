Van 28 voetbalvelden extra bos tot boombonnen voor elke nieuwe inwoner: Roeselare maakt tegen 2025 werk van 100.000 extra bomen Charlotte Degezelle

07 oktober 2020

14u19 0 Roeselare Het Roeselaarse stadsbestuur wil tijdens de huidige legislatuur werk maken van een stevige groeninjectie door niet minder dan 100.000 bomen aan te planten. Tegen 2025 moeten de stadsrandbossen uitgebreid worden met 70.000 bomen, moeten er 20.000 bomen aangeplant worden binnen stadsprojecten en -ontwikkelingen en wil men ook samen met de inwoners 10.000 nieuwe bomen in de tuinen doen verrijzen.

“Bij de start van de legislatuur toonden we ons bijzonder ambitieus door ons streven naar het aanplanten van 100.000 bomen tegen 2025 op te nemen in het bestuursakkoord”, opent schepen van natuur & bos Michèle Hostekint (Sp.a en de Vernieuwers). “De voorbij jaren zaten we al niet stil en in 2019 en 2020 werden in totaal al 15.058 bomen aangeplant. Maar er moet nog een stevig tandje bijgestoken worden en om de kaap van 100.000 bomen te ronden werkten we het dynamisch actieplan RSL Boomt uit.”

28 voetbalvelden extra bos

Dat actieplan is opgedeeld in drie assen en voor elke as werd een inschatting gemaakt van het aantal bomen dat de stad tegen 2025 wil aanplanten. “In eerste instantie willen we in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) 70.000 extra bomen in de stadsrandbossen, zowel het Krommebeekbos in Beveren als het Bergmolenbos in Rumbeke, aanplanten”, duidt de schepen de eerste as. “We gaan hierbij uit van een gemiddelde van 3.500 bomen per hectare wat betekent dat we samen met het ANB op zoeken moeten naar bosgrond om tegen 2025 20 hectare of 28 voetbalvelden te bebossen.”

Groene bomenroute

Niet alleen aan de rand van Roeselare, maar ook in de stad zelf wil het bestuur een pak meer bomen aanplanten. 20.000 extra om precies te zijn. “In de stadskern gaan we uit van het principe de juiste boom op de juiste plaats”, aldus schepen Hostekint. “Binnen alle nieuwe stadsprojecten gaan we van bij de start het boompotentieel bepalen en binnen de voorziene groenprojecten is het aanplanten van bomen prioritair. We zetten hierbij in op multifunctioneel groen en zowel fruitboomgaarden, tiny forests, meerstammige speelbomen, … zijn mogelijk.” Enkele van de groenprojecten waar de stad straks mee aan de slag zijn, zijn alvast de omgevingsaanleg van basisschool De Ark in Oekene, de vergroening van de Mandellaan en de ontwikkeling van de recreatieve site ’t Elzenhof. “Daarnaast willen we ook actief bomen aanplanten op locaties waar geen stadsprojecten voorzien zijn. Met gespecialiseerde gps-apparatuur willen we daarom potentiële boomlocaties in kaart brengen.” Zo wil de stad bijvoorbeeld bekijken of ze het bestaande openbare groen kunnen verbinden met een groene bomenroute. “Ook de Roeselaarse scholen willen we graag vergroenen en de heraanleg van wegen en onthardingsprojecten, zoals het creëren van een groene ontmoetingsruimte aan de Sint-Jozefskerk, bieden de kans om een groenere stad te creëren. Grote bouwprojecten of verkavelingsprojecten zullen minimum 15% groenoppervlakte moeten omvatten en waar er toch een boom sneuvelt, moet die gecompenseerd worden.”

Boombonnen

Tot slot kijkt het stadsbestuur ook in de richting van de Roeselaarse tuinen. Daar willen ze graag 10.000 extra bomen aanplanten. “9% van Vlaanderen bestaat uit privétuinen. De helft daarvan bestaat uit gazon, een derde is verhard”, weet schepen Hostekint. “Daar kunnen we meer me doen. We willen de Roeselarenaars dan ook graag sensibiliseren en aanzetten om bomen te planten in de eigen tuin. Daarom voorzien we binnenkort boombonnen voor elke nieuwe inwoner, iedereen die huwt, wettelijk gaat samenwonen, een kind krijgt of adopteert en wie een huwelijksjubileum viert. Voor wie geen eigen tuin heeft, bekijken we welke boomperken in de stad in aanmerking komen voor adoptie.”

De evolutie van het aantal nieuwe bomen zal binnenkort gevolgd kunnen worden via een bomenteller op https://www.klimaatswitch.be/.