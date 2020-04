Valleistraat week dicht voor verkeer CDR

28 april 2020

De Valleistraat wordt van 4 tot en met 8 mei afgesloten voor een rioolaansluiting ter hoogte van huisnummer 42. Om toch vlot verkeer in de buurt te garanderen zal het tijdens de werken tijdelijk toegelaten zijn om in de Pauwstraat en Valleistraat in beide richtingen te rijden. Er wordt een wegomleiding voorzien via de Bornstraat, de Sterrebosdreef en de Bergeikenstraat.