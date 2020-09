Vakbonden overhandigen symbolische welvaartsenveloppe aan minister Muylle voor hogere sociale uitkeringen CDR

28 september 2020

09u37 3 Roeselare De vakbonden ABVV, ACV en ACLVB West-Vlaanderen verzamelden maandagmorgen aan de gebouwen van ACV West-Vlaanderen voor een coronaproof actie voor hogere sociale uitkeringen. Symbolisch overhandigden ze er een ‘welvaartsenveloppe’ aan minister Nathalie Muylle.

Door de coronacrisis werden plots honderdduizenden mensen tijdelijk werkloos of moesten ze beroep doen op de ziekteverzekering. Bovendien dreigen door de crisis heel wat mensen hun baan kwijt te raken waardoor het risico op armoede stijgt. Volgens de vakbonden moet hier prioritair werk van gemaakt worden. “Met de welvaartsenveloppe kunnen we ervoor zorgen dat de uitkeringen voor mensen in de meest kwetsbare posities omhoog gaan, het is dan ook onbegrijpelijk dat werkgevers deze discussie aan de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord willen koppelen. Het kost hen niets, want het is de federale overheid die daarvoor tweejaarlijks een budget voorziet”, vertelt Erik Van Deursen, provinciaal secretaris van het ABVV. “Werknemers in essentiële sectoren hebben zich de afgelopen maanden dubbel geplooid”, gaat provinciaal ACV-voorzitter Wim David verder. “Voor de hard getroffen sectoren waren er de tijdelijke werkloosheid en andere steunmaatregelen voor de bedrijven. Dat heeft de schokken opgevangen. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ons land momenteel geen economisch en sociaal bloedbad is. Dat men nu opnieuw op de rem gaat staan tegenover de meest kwetsbaren, is een slag in het gezicht van alle werknemers. Werknemers verdienen respect.”

De vakbonden eisten via hun actie niet alleen een zo snel mogelijk akkoord over de besteding van de welvaartsenveloppe, maar deden ook een oproep aan de regeringsonderhandelaars. “Omdat de strijd tegen armoede voor ons een absolute prioriteit is, vragen we aan de regeringsonderhandelaars om alle sociale uitkeringen op te trekken tot minstens de armoedegrens en om eindelijk werk te maken van het wettelijk minimumpensioen van 1.500 euro”, aldus Geert De Rous van het ACLVB. Om die oproep kracht bij te zetten, overhandigden de vakbonden maandagochtend een grote enveloppe aan federaal minister van Werk, Economie en Consumenten. Die bevatte het eisenpakket van de werknemers en staat symbool voor de het uitstel van een akkoord rond de welvaartsenveloppe. “We hopen dat de minister onze bezorgdheden meeneemt in verder regeringsoverleg” vertellen de vakbondsleiders. “De minister komt ook vaak in contact met werkgevers en is ook bevoegd voor sociaal overleg. Misschien kan zij ook de werkgeversorganisaties helpen overtuigen van het belang van het toekennen van de welvaartsenveloppe.” Minister Muylle was lovend over de timing van de actie. “Veel van jullie vragen liggen vandaag op de tafel bij de regeringsonderhandelingen”, zegt ze. “Bovendien worden die heel au sérieux genomen in het kader van het regeerakkoord.”