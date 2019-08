Vakantiewerkingen Stad Roeselare gaven zomer van net geen 3.000 kinderen kleur CDR

28 augustus 2019

15u29 3 Roeselare De vakantiewerkingen georganiseerd door Stad Roeselare blijven een succes. Vooral de speelpleinwerking zit in de lift. Dat bleek woensdag tijdens het spetterende afsluitfeest op het Kerelsplein.

De laatste rechte lijn richting de eerste schooldag is ingezet. Traditioneel betekent dit dat de Dienst Publiekswerking van de Stad de evaluatie opmaakt van de vakantiewerkingen. Maar niet vooraleer die op een daverende manier worden afgesloten met alle kinderen tussen 3 en 12 jaar. Het Kerelsplein was woensdag de feestlocatie van dienst en werd volgestouwd met springkastelen en allerlei animatie. In de namiddag was er een heuse circusshow.

Het Kerelsplein is tijdens de zomermaanden ook de uitvalsbasis van Speelpleinwerking Speelodroom. Die blijft groeien. “De centrale Speelpleinwerking Speelodroom mocht dit jaar 10% meer deelnemers verwelkomen”, weet Koen Verledens, diensthoofd Publiekswerking. “Er kwamen gemiddeld 215 kinderen per dag naar de werking met als topdag 324 deelnemers. Het is duidelijk dat speelpleinwerk een belangrijk aanbod is en blijft binnen het vakantieaanbod. Ook de speelpleinwerking in de buurt is succesvol. Tijdens de twee eerste weken van de zomervakantie organiseerden we speelpleinwerking in Oekene en Beitem. De opkomst ligt in dezelfde lijn als de vorige jaren met uitschieters op topdagen tot 143 kinderen in Oekene en 116 kinderen in Beitem. Daarnaast is er ook steeds speelpleinwerking Babbeloe voor kinderen met een beperking. Die wordt georganiseerd door VOC Opstap in samenwerking met de stad. Hier werd telkens het maximum aantal inschrijven bereikt en de kinderen waren super enthousiast.” Alle speelpleinwerkingen samen bereikten in totaal 1.621 kinderen.

Daarnaast organiseerde de Stad 29 kampen, van sportkampen over themakampen. Die waren allen zo goed als uitverkocht en bezorgden 702 kinderen een leuke zomer. Ook de losse activiteiten, gaande van helpen in ARHus tot het bouwen van een waterbaan, blijven een succes en telden 616 deelnemers. Dit alles wordt gedragen door een ploeg van 150 vrijwilligers, jobstudenten en beroepskrachten.