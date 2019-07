Vakantiekamp kajakkers kan verder ondanks evacuatie kampplaats door zwaar onweer: “We zagen een koelkast door de lucht vliegen” Lieven Samyn

02 juli 2019

14u17 0 Roeselare Dankzij de inzet en goede moed van de Roeselaarse Kajakvaarders en logistieke hulp van de camping kunnen vijftig vakantiegangers hun wildwaterstage aan de oevers van de Rhone in Frankrijk verderzetten. Maandagavond noopte een zwaar onweer hen om het kampeerterrein te evacueren. Iedereen bleef ongedeerd, ook de zeven leden van de Harelbeekse Kano Vereniging die mee op kamp zijn.

De jaarlijkse stage van de Roeselaarse Kajakvaarders in Saint-Pierre de Boeuf – op achthonderd kilometer van Roeselare - was amper een dag begonnen toen een hevig onweer zich maandag rond 19 uur aankondigde. “Het begon aanvankelijk hevig te waaien”, vertelt secretaris Gwenny Van Coillie. “Die windstoten veroorzaakten al lichte schade. In een mum van tijd volgden regen, bliksem, hagel en donder. De bestuursleden reageerden alert en besloten de jongste deelnemers naar het vaste sanitair blok te brengen. Een goede beslissing, want enkele tellen later zagen we een koelkast de lucht in vliegen, vier grote tenten met keuken- en leefmateriaal werden de bomen en de Rhone in gezogen, ijzeren staven vlogen door andere tenten,... Heel plaatselijk in een strook van zes tot tien meter. Een camping wat verderop bleef volledig gespaard. Waarschijnlijk een supercel, zoals een paar jaar geleden op Pukkelpop. We moesten zelfs de deuren van het sanitaire blok tegenhouden om te vermijden dat ze zouden openvliegen.”

Camping ontruimd

Toen duidelijk was dat er meer aan de hand was dan een gewoon onweer, verwittigden de bestuursleden ook de brandweer. Met hun hulp werd de kampplaats - samen naar schatting honderd kampeerders - ontruimd en werd iedereen overgebracht naar de plaatselijke sporthal. “Gelukkig bleef iedereen ongedeerd en kunnen we het nog navertellen”, gaat Gwenny verder. “In de sporthal zijn we goed opgevangen. Het was een korte nacht, maar we konden toch enkele uurtjes slapen.”

Ook zeven leden van de Harelbeekse Kano Vereniging moesten geëvacueerd worden. “Hun tenten hebben de storm overleefd. Er was bij hen heel wat minder materiële schade. Ze kunnen hun trip verderzetten”, weet jeugdverantwoordelijke en bestuurslid Maxim Cottem.

Stage verderzetten

Voor de Roeselaarse Kajakvaarders was het niet meteen duidelijk of dat ook kon. “Er stonden nog heel wat tenten overeind en heel wat materiaal is gespaard gebleven. De volwassen mannen konden al snel heel wat droog materiaal en twee koelkasten recupereren. Een eerste rondvraag leerde dat iedereen wilde blijven en de vakantie tot zondag verderzetten. Iedereen had hard naar deze week, die we al voor de tiende keer organiseren, uitgekeken.” Dankzij de steun van de camping, die een permanente tent aanbood voor het centrale deel van de kampplaats, slaagde RKV er ook in hun vakantie verder te zetten.

Sfeer blijft goed

“Vier vernielde privétenten zullen we nieuw moeten kopen”, besluit voorzitter Ignas Foré. “Ongelofelijk wat een kracht de natuur kan ontwikkelen. We wisten dat de wind hier soms kan tekeer gaan. Daarom was alles extra verankerd, maar tegen dat onweer was niets te beginnen. We schatten de schade toch op achtduizend euro.”

“Maar de sfeer blijft goed, kenmerkend voor de spirit bij RKV”, besluit Gwenny. “Hopelijk kunnen we vanaf woensdag opnieuw op de waterpiste, vandaag (dinsdag, nvdr) is het nog wat bekomen, varen en zwemmen op en in het vlakbij gelegen meer.”