Vader-zoonwandeling in het spoor van Jempi Monseré CDR

05 juni 2019

Toerisme Roeselare organiseert op 16 juni een speciale vader-zoonwandeling naar aanleiding van Vaderdag. Onderweg maak je kennis met het leven van Jempi Monseré, van zijn schoolcarrière in het VTI tot het behalen van de wereldtitel. Tijdens de tocht van zo’n vier kilometer door het centrum van Roeselare deel je in de vreugde en het verdriet van de veel te vroeg gestorven wielrenner. Ten slotte neemt de gids je mee naar KOERS. Museum van de Wielersport, waar een stukje museum aan hem is toegewijd. De Allez Jempi is één grote hulde aan deze Roeselaarse kampioen, maar staat tegelijk symbool voor de gevaren van de wielersport. Wie mee wil wandelen wordt op 16 juni om 14.30 uur verwacht aan KOERS op het Polenplein. Deelnemen kost 2,50 euro per persoon, één euro met een vrijetijdpas. Wil je zeker zijn van een plekje? Reserveer dan vooraf bij het toeristisch onthaal in KOERS.