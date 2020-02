VABI krijgt nieuw schoolgebouw en serreloods: “Tijdens werken vinden lessen op eigen campus plaats” Ook Internaat Zuid zal er binnen enkele jaren totaal anders uitzien Charlotte Degezelle

25 februari 2020

18u00 8 Roeselare De 610 leerlingen van het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut (VABI) zullen vanaf september 2022 terechtkunnen in een gloednieuw schoolgebouw. Eind dit schooljaar gaat het huidige hoofdgebouw op Campus Zuid tegen de vlakte. De twee volgende schooljaren zal er dan ook les gevolgd moeten worden op andere locaties op de eigen campus langs de Zuidstraat. Er komt ook nog een serreloods en een nieuwbouw voor Internaat Zuid.

Het VABI staat aan de vooravond van een totale make-over van hun infrastructuur. Eind dit schooljaar wordt het hoofdgebouw, dat dateert van de jaren 20, met de grond gelijk gemaakt en aansluitend volgt de bouw van een volledig nieuwe school. “De nieuwbouw moet niet alleen het huidige hoofdgebouw vervangen, maar ook plaats bieden aan de leerlingen die momenteel les volgen in enkele containers en in het gebouw van Internaat Zuid hier op de campus”, vertellen directeur Bart Vandenberghe en adjunct-directeur Els Degraeve. Het ontwerp van het Roeselaarse architectenbureau Bildt werd uiteindelijk geselecteerd.

Indeling

Bildt tekende een gloednieuw L-vormig schoolgebouw uit op de locatie van het huidige hoofdgebouw. Aan de voorkant is een doorsteek voorzien naar de educatieve binnentuin. “Op het gelijkvloers vind je een polyvalente ontvangst- en ontspanningsruimte met een zitput en een glaspartij die een inkijk gunt op het lokaal aquaterra. Ook de receptie, het sanitair en een verkleedruimte zijn op het gelijkvloers voorzien net zoals ruimtes voor het leerlingensecretariaat en leerlingenbegeleiding en enkele lokalen voor de opleiding dierenzorg. Op de eerste verdieping komen het leraarslokaal, de nodige burelen en enkele klassen terwijl de tweede verdieping volledig wordt ingepalmd door klassen. In het totaal gaat het om 22 klaslokalen waarvan er zes samengevoegd kunnen worden tot drie lokalen voor co-teaching.” De eerste verdieping krijgt aan de achterkant van het gebouw een terras. “Dat zal breed genoeg zijn om er van alles te kunnen kweken in plantbakken en er ook les te geven.“ De nieuwbouw wordt bovendien met een luifel verbonden met de naastgelegen loods.

September 2022

De nieuwe school, waarvan de kosten geraamd worden op vijf miljoen euro, moet klaar zijn tegen september 2022 en krijgt ook een volledige nieuwe, groene en verkeersluwe omgeving. Hiervoor is samengewerkt met de landschapsarchitecten van burO Groen.“Aan de voorkant van het gebouw schuift de speelplaats dichterbij en er komt op de plek waar nu de klascontainers zijn een nieuwe speelplaats voor de leerlingen van de eerste drie jaren. We voorzien ook een omnisportveld en achter de nieuwbouw komt een educatieve binnentuin die we zelf gaan inrichten.”

Maar wat tijdens de bouwwerken? “We gaan voor een normale schoolwerking in die periode. Het is de bedoeling dat alle lessen zo gecentraliseerd mogelijk zullen plaatsvinden op onze eigen campus en in de bestaande gebouwen. Enkel wij als directie zullen tijdelijk naar containers verhuizen.”

Serreloods

Na al deze werken ruimen in een volgende fase ook nog een loods, oude serres en enkele prefabgebouwen plaats voor een gloednieuwe serreloods voor VABI. En aansluitend volgen nog meer bouwwerkzaamheden op Campus Zuid, aan het gebouw van Internaat Zuid dat plaats biedt aan alle jongens en meisjes uit VABI, VTI, Klein Seminarie, Burgerschool, VMS, Broederschool en Onze Jeugd. “De volledig uitgewerkte plannen liggen klaar om het deel van het gebouw aan de kant van de dreef te slopen en te vervangen door een nieuwbouw. Ook zullen de kamers op de derde en de vierde verdieping gerenoveerd worden.”