Uw communie- en lentefeestoutfit toch in de krant? Lívia (7) en Laíz (11) geven alvast het voorbeeld: “Eerste communie, vormsel én babyborrel van ons zusje uitgesteld”

Roeselare

Mei 2020 moest de ultieme feestmaand worden voor het gezin van Sally Vlieghe (38) en Annelies Denorme (37), met de eerste communie van Lívia (7), het vormsel van Laíz (11) én de babyborrel voor Aude. Maar het coronavirus strooide roet in het eten en alle festiviteiten werden uitgesteld naar een latere datum. “Het is uitstel, geen afstel, want onze meisjes verdienen hun feest. Al durven we voorlopig niets plannen”, zegt mama Sally. Dankzij HLN krijg je toch de kans om je kind te laten schitteren in zijn of haar feestoutfit.