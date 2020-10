Unizo zet ondernemers in de bloemen, maar laat hen ook flink zweten Sam Vanacker

03 oktober 2020

16u37 2 Roeselare Tijdens het Weekend van de Klant in Roeselare waren het niet alleen de klanten die op een extraatje konden rekenen. Unizo Roeselare en de dienst economie van de stad gingen langs bij vijftig handelaars met een bloemetje en een attentie, terwijl ondernemers zaterdag ook de kans kregen om zich flink in het zweet te werken in een sportcontainer op de Grote Markt.

Unizo West-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij zijn met de ‘Company Games’ op zoek naar de sterkste handelaar van West-Vlaanderen en strijken met een sportcontainer neer in Waregem, Roeselare, Oostende en Koksijde.

Met anderhalve kilometer lopen, aan een monkeybar hangen, golfen, 1 kilometer roeien, basketballen, gewichtheffen en fietsen zijn de opdrachten niet min. “Veertig ondernemers tonen zich, net zoals ze in hun winkel dagelijks moeten doen, in de container van hun sterkste kant”, zegt provinciaal directeur Wouter Blomme. “Het belang van een fysieke winkel, waarbij ze een klantgerichte service aanbieden, wordt meer dan ooit geapprecieerd door de consument. Daarom wilden we de handelaars dit weekend ook fysiek uitdagen.”

Ook de lokale Unizo-afdeling, vzw Shopping & Centrum Roeselare en vertegenwoordigers van het stadsbestuur trokken zaterdag de baan op. Vijftig handelaars in Roeselare en deelgemeenten kregen een verrassingsbezoek en werden in de bloemetjes gezet met de titel ‘Commerçant met goesting’. “2020 is een bijzonder jaar met bijzondere uitdagingen”, aldus Kris Declercq (CD&V). “Ik ben trots dat onze handelaars in deze tijd het beste van zichzelf blijven geven en met veel goesting hun klanten bedienen.”

Bij de bezoekjes aan de handelaars kreeg de Unizo-delegatie af en toe het gezelschap van het prettig gestoorde straattheaterensemble De Peegies. Dat stoere trio bracht in de loop van de namiddag animatie in de centrumstraten.