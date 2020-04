Unizo Roeselare schenkt 720 flessen handgel aan zelfstandige thuisverpleging CDR

10 april 2020

Het zijn uitdagende tijden. Zeker en vast voor de zorgverstrekkers. Ondernemersorganisatie Unizo Roeselare vond het belangrijk te kijken waar ook zij een steentje konden bijdragen. “We hoorden dat bij zelfstandige verpleegkundigen er nog nood was aan ontsmettende handgel, naast mondmaskers en shorten,” zegt voorzitter Isabel Lapeirre. “Teamwork binnen het bestuur zorgde ervoor dat we snel een palet van meer dan 500 liter ontsmettende alcoholgel op de kop konden tikken.” Unizo Roeselare haalde de palet zelf op bij het bedrijf Konings in het Limburgse Zonhoven en vrijdagmiddag overhandigden ze deze gratis aan een blije Francis Blomme, bestuurslid van de Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Midden-West-Vlaanderen. Op paaszaterdag wordt de handgel verdeeld onder de meer dan 130 leden van Kring. De volgende dagen bekijkt Unizo Roeselare of ze nog acties kan opzetten. “Het is nu Oltegoare, zou onze burgemeester zeggen” aldus Isabel Lapeirre. “Dank aan iedereen uit de zorg voor zijn uitzonderlijke inzet”