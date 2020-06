Unizo Roeselare bedankt dienst economie en communicatie voor hun inzet tijdens coronacrisis CDR

16 juni 2020

11u49 0

Unizo Roeselare trok dinsdagochtend naar het stadhuis om de dienst economie en communicatie van stad Roeselare te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisisis. Dit met twee manden snoepgoed. “De voorbije weken stond vooral de zorg in the picture, maar ook hier werd er keihard gewerkt”, zegt Isabel Lapeirre, voorzitter van Unizo Roeselare. “Jullie mogen terecht fier zijn want ‘oltegoare’ leverden jullie fantastisch werk. Ik hoor van de lokale ondernemers en handelaars dat de stad over een topteam beschikt. De diensten zetten de voorbije maanden alles op alles om in moeilijke omstandigheden ondernemers van de juiste antwoorden te voorzien over onder meer steunmaatregelen en het heropenen van de winkels en horeca, zorgden voor een vlotte heropstart van de dinsdagmarkt,… “Vanuit Unizo pleiten we in veel steden en gemeenten voor een volwaardige diest lokale economie en communicatie”, aldus Lapeirre. “Hier in Roeselare mogen we best tevreden zijn. De dienst is door de jaren uitgebouwd en er is een sterke focus van het stadsbestuur. Op het moment dat een crisis als deze op je afkomt, pluk je de vruchten van die investering als stad.”

Een bijzondere attentie was er voor Vanessa Dehullu, diensthoofd economie. Zij kreeg een bos bloemen. “We horen dat jij de dienst economie verlaat en willen je graag bedanken voor de fijne samenwerking”, aldus Isabel. Vanessa was tien jaar diensthoofd en start binnenkort als zelfstandige.