Unizo Diensten Roeselare-Izegem breidt beurzengamma stevig uit: Jaar- en Bouwbeurs krijgen gezelschap van Leef!, Huis & Tuin en nieuwe Immo- en Vakantiebeurs Charlotte Degezelle

24 oktober 2019

09u28 2 Roeselare Unizo Diensten Roeselare-Izegem, organisator van de Jaar- en de Bouwbeurs, gaat voortaan zes beurzen organiseren in Expo Roeselare. Afgelopen zomer namen ze de beurzen Leef! en Huis & Tuin over van MD Events en verder stampen ze ook de Immo-Beurs en de Vakantiebeurs uit de grond. Vanaf 1 november is de Jaarbeurs weer te bezoeken.

Met jaarlijks 75.000 bezoekers voor de Jaarbeurs Roeselare en 30.000 aanwezigen op de Bouwbeurs Roeselare heeft Unizo Diensten Roeselare-Izegem al bewezen dat het weet hoe je een beurs organiseert. Nu gaat het dat aantal verdrievoudigen. “Huis & Tuin vindt dit jaar plaats van 23 tot en met 25 november en van 29 november tot en met 1 december”, weet Filip Deroo. “Op hetzelfde moment organiseren we dit jaar voor het eerst ook onze Immo-Beurs. Leef! palmt Expo Roeselare dan weer in van 10 tot en met 13 januari 2020 en krijgt in de hallen het gezelschap van de nieuwe Vakantiebeurs.”

De Immo-Beurs wordt een vastgoedbeurs voor iedereen die een woning wil kopen of bouwen in binnen- en buitenland. Er zullen onder andere voordrachten en seminaries over aankoop, verkoop of verhuur georganiseerd worden en voorstellingen van nieuwbouwprojecten in binnen- en buitenland. De Vakantiebeurs zal bevolkt worden door exposanten die alles weten over motorhomes, vliegvakanties, kamperen, fietsen, 55+ actieve vakanties,... “Door het aanbod uit te breiden, komen we uit op zes beurzen in vier maanden, met elk hun eigen karakter”, legt Deroo uit.

Nieuw logo

Maar eerst ligt de focus op de Jaarbeurs, die van 1 tot en met 11 november aan de 67ste editie toe is. “We kozen dit jaar voor een nieuwe logo voor de beurs”, vertelt voorzitter Stijn Couvreur van het Jaarbeurscomité. “We hebben de bekende kleuren behouden, maar qua vormgeving gaan we wat meer mee met de tijd. Het vroegere logo dateerde nog uit de jaren ’60, dus het kon wel een opwaardering gebruiken”, knipoogt Couvreur. “Nieuw is ook dat de gratis pendelbus vanuit het centrum niet langer op de Grote Markt stopt, maar aan de bushalte op het Sint-Michielsplein. Verder behouden we de vaste waardes: een gevarieerd en ruim aanbod, goedkope toegang, gratis parking, vlotte bereikbaarheid en leuke randactiviteiten.”

Randactiviteiten

Zo zijn er op zaterdag 2 en vrijdag 8 november seniorenvoordeeldagen, waarbij 60-plussers maar vijf in plaats van zeven euro ingang betalen en er een drankbon van twee euro bovenop krijgen. Die dagen is er om 15 uur ook een gratis optreden van Guido Demuynck van zangduo Twilight. Op zondag 3 november wordt de veertigste provinciale kapperswedstrijd beslecht, leden van Okra Trefpunt 55+ en de Gezinsbond komen er voordelig in op respectievelijk maandag 4 en dinsdag 5 november en op donderdag 7 november is er de nocturne tot 22 uur met vanaf 18 uur gratis streekproductendegustatie. Tot slot zijn er ook opnieuw kookdemonstraties met de thermomix op zondag 3 november, door de leerlingen van het MSKA Roeselare op dinsdag 5 november, verzorgd door de REO Veiling op donderdag 7 november en op zondag 11 november door de Italiaanse delicatessenzaak Prelibvm.

Meer info op www.jaarbeursroeselare.be.