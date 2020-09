Unieke en coronaveilige belevingsdag op Warelles CDR

23 september 2020

13u40 1 Roeselare Het in opbouw zijnde Het in opbouw zijnde woonproject Warelles aan het Warellesgoed, bestaande uit achttien villa-appartementen en vijf penthouses met elk een dubbele garage, zet op zondag 27 september éénmalig de deuren open voor een coronaveilige publieksdag.

“We hebben een coronaveilig, verrassend, visueel en auditief belevingsparcours uitgestippeld, goedgekeurd door de stad Roeselare, waarbij je zelf ervaart hoe uniek Warelles nu echt is”, zegt Patrick Debusseré van bouwheer Wright Projects. “Samen met Présence van Isabel D’Hulster, één van Vlaanderens beste feestarchitecten, werken we samen om deze dag zo speciaal en aangenaam mogelijk te maken voor de bezoekers. Zo bieden we heerlijk lekkers aan en zorgen we voor visuele en auditieve prikkelingen. We willen enkel het beste van het beste aanbieden, wat ook ons motto voor Warelles is. Ook doen we een beroep op enkele andere zelfstandige topondernemers uit de buurt zoals Solico en 13Dertien. Zo willen we hen een extra duwtje in de rug geven tijdens de coronacrisis. En om alles coronaproof te laten verlopen, nemen we onze maatregelen. Tijdens het parcours zorgen we ervoor dat mensen elkaar niet kunnen kruisen door in één richting en in lussen te wandelen.”

Wie erbij wil zijn tijdens de belevingsdag, dient zich op voorhand in te schrijven, zodat het aantal aanwezigen gemonitord kan worden. Dit via www.warelles.be, wonen@warelles.be of 051/92.09.12.