Unieke collectie van schrijnwerkersmuseum geïnventariseerd

02 augustus 2019

07u39 0 Roeselare Via een samenwerkingsproject tussen het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed ETWIE en de erfgoedcel TERF werd de unieke collectie van het schrijnwerkersmuseum van Pierre Vangroenweghe in de Onze-Lieve-Vrouwstraat geïnventariseerd.

“De inventarisatie was een huzarenwerk dat over een periode van anderhalf jaar werd gerealiseerd en nu is afgerond”, opent erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). “Tijdens de registratie werd de omvangrijke verzameling ingedeeld in deelcollecties”, gaat Himpe verder. “Er werd beschreven waar welke stukken liggen, ze werden ter referentie gefotografeerd en de functie of link met een bedrijf, persoon of gemeente beschreven. Van bepaalde collectiestukken werd ook een filmpje gemaakt om het gebruik ervan te verduidelijken. En er kwam reactie op met nieuwe informatie of mensen die nog stukken hadden.”

Tijdens het inventariseren kwamen ook enkele schatten naar boven. “In tegenstelling tot veel verzamelaars ging het Pierre niet enkel om het gereedschap”, aldus ETWIE-medewerker Robin Debo. “Hij bracht afgewerkte producten bijeen om te kunnen tonen wat een vaardige houtbewerker kon maken met zijn gereedschap en welke slimme oplossingen ze soms bedachten. Vandaar dat je in het museum bijvoorbeeld een uitzonderlijke collectie glas mét productiefoutjes aantreft. Juist door de foutjes in het glas kan Pierre vertellen hoe de productietechnieken van glas geëvolueerd zijn en welke impact dat had op de constructie van een raam voor de schrijnwerker. In mijn ogen een kleine schat, want wie zou er nu op denken om glas met productiefoutjes te verzamelen? Bepaalde collectiestukken hebben ook een zeer interessante link met Izegem. Zo is er een uniek raam met rolluik van J. Windels – Dusselier dat nog dateert van de beginperiode van het bedrijf (1876 – 1930). Dit bedrijf groeide verder uit tot de gekende Izegemse firma Winsol. Met een vernuftig systeem om het rolluik te bedienen en het raam verticaal open te schuiven is het één van de blikvangers in het museum”.