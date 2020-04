Uniek in Roeselare: Bistro Belle Vue verkoopt wafels, pannenkoeken en aardbeientaart via het raam Charlotte Degezelle

25 april 2020

16u26 3 Roeselare Bistro Belle Vue aan het Stationsplein is voorlopig de enige Roeselaarse horecazaak die in tijden van corona aan raamverkoop doet. Sinds zaterdagmiddag kan je dagelijks bij hen terecht voor aardbeientaart, Brusselse Wafels of een pannenkoek van Omer. “Maar opeten op het terras is niet toegestaan”, benadrukken uitbaters Claudia Vandamme en Guido Demuynck.

Een jaar nadat Claudia Vandamme en Guido Demuynck Bistro Belle Vue aan het Stationsplein openden, worden ze nu geconfronteerd met de verplichte sluiting door de coronacrisis. De voorbije weken poetsen ze hun bistro en de bijhorende feestzalen van boven tot onder, maar zo langzaam maar zeker begon het opnieuw te kriebelen om toch hun klanten in de watten te leggen. “Toen we hoorden dat er in Kortrijk een restaurant is die oliebollen aan de man brengt via raamverkoop zagen we onmiddellijk een mogelijkheid voor ons”, vertelt het koppel. “Zeker omdat wij heel bekend zijn voor onze huisgemaakte aardbeientaart, onze Brusselse wafels en de Omerpannenkoeken nog steeds volgens het recept van Omer’s Pannenkoekenhuis dat al meer dan tien jaar terug de deuren sloot op de Grote Markt. Het had wat voeten in de aarde omdat we de eerste horecazaak zijn in Roeselare die een aanvraag deden voor raamverkoop, maar we hebben onze vergunning beet en zijn vandaag (zaterdag nvdr.) van start gegaan.”

Klanten komen niet binnen in de bistro maar kunnen telefonisch of aan het raam hun bestelling doorgeven. “Mensen die een volledige aardbeientaart voor vier of acht personen willen, of een grote hoeveelheid wafels of pannenkoeken, vragen we om een dag op voorhand telefonisch te bestellen op 0485/76.40.66. Passanten die tijdens hun wandeling of fietstocht zin hebben in iets lekkers worden à la minute bediend. We verkopen ook koffie en frisdranken. Bij dit alles moeten we natuurlijk wel de coronamaatregelen naleven. Daarom creëerden we op het terras een in- en uitgang en wijzen aanduidingen op de grond op de nood aan social distancing. Ook mag wat bij ons gekocht wordt, niet op het terras geconsumeerd worden. Men kan alles meenemen of opeten op het Stationsplein, maar opnieuw enkel en alleen als er voldoende afstand bewaard wordt.”

Het raam van Bistro Belle Vue gaat dagelijks open om 14 uur en opnieuw dicht om 18 uur. “We vermoeden dat het wat tijd zal vragen eer ons initiatief bekend is, maar alle centen die we op die manier kunnen verdienen zijn mooi meegenomen want al onze vaste kosten zoals bijvoorbeeld de huur van het pand lopen gewoon door. Wij hebben er alvast zin in.”