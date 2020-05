Uniek in België: robot ontsmet winkelkar bij AD Delhaize Roeselare Charlotte Degezelle

17 mei 2020

11u03 0 Roeselare AD Delhaize Roeselare heeft sinds kort een wel heel bijzonder personeelslid in dienst. Sinds kort worden de winkelkarren in de supermarkt langs de Steenstraat ontsmet door een robot. Het gaat om een apparaat van Nederlandse makelij en AD Delhaize is het allereerste warenhuis in België waar de robot wordt ingezet. “Niet alleen vandaag zetten we alles op alles voor de veiligheid van onze klanten, we denken ook al aan morgen”, zegt zaakvoerder Geert Omez.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat een personeelslid van een supermarkt je winkelkar ontsmet net voor je gaat shoppen, zijn we door de coronacrisis ondertussen allemaal al gewoon. Maar bij AD Delhaize gaan ze nog een stap verder in het nieuwe normaal. Sinds afgelopen donderdag wordt je winkelkar er ontsmet door een robot. “Sinds de start van de coronaperikelen zijn we al continu op zoek naar nieuwigheden die ons kunnen helpen om onze klanten een veilig gevoel te geven tijdens het winkelen en waardoor we zelf ook aan de regels voldoen”, vertelt zaakvoerder Geert Omez. “Daarbij denken we ook steeds verder want misschien blijven de veiligheidsmaatregelen in de toekomst ook wel deels van kracht. Zo waren we één van de eerste die plexi aan onze kassa’s installeerden, waren we de tweede in België die met een teller het aantal aanwezige klanten in de winkel registreerden en sinds enkele weken wordt ook de temperatuur van de klanten gemeten met een warmtecamera.”

Nieuwste aanwinst voor de creatie van een veilige winkelomgeving is een robot die de winkelkarren ontsmet. “Quasi onmiddellijk nadat ik over dit apparaat las, contacteerde ik het Nederlandse bedrijf die deze produceert”, gaat Geert verder. “Het gaat eigenlijk om een picking robot die ze uitgerust hebben met een sproeikop. Ik zei hen dat ik het toestel graag op proef wou testen en sinds donderdag zijn wij de eerste Belgische supermarkt die ermee mogen uitpakken. We huren de robot voor een maand met de optie om deze aan te kopen. Want als we op termijn ook de karretjes zullen moeten blijven ontsmetten, dan moeten we dit op de één of andere manier wel kunnen mechaniseren. Op vandaag is dat ontsmetten best wel een leuke karwei. We hebben al continu vrij goed weer, je hebt veel sociaal contact met de klanten en de dankbaarheid is groot. Maar wat in de herfst en de winter, als het regent of zelfs sneeuwt? Dan zullen onze personeelsleden veel minder enthousiast zijn. En natuurlijk moeten we ook wel steeds een personeelslid extra inzetten voor het ontsmetten.”

Maar hoe werkt die robot nu concreet? “De gebruikte winkelkar wordt tot tegen de sensor gereden en dan weet de robot dat er werk aan de winkel is. Met z’n sproeikop reinigt hij vervolgens automatisch zowel de boven- als de onderkant van het handvat van de kar. Dit karweitje kost hem 15 seconden. Een personeelslid is sneller, maar we gaan er vanuit dat op termijn het gebruik van winkelkarren opnieuw zal dalen. Nu zijn ze verplicht om de social distance te bewaren. Maar zodra dit niet meer nodig is, zullen de mandjes, die ook op de één of andere manier ontsmet zullen moeten worden, weer volop benut worden wat de druk op de robot naar beneden zal halen.”

Hoewel Geert al droomt van een nieuw sas voor z’n winkel met eventueel geïntegreerde robot, is het nog niet zeker dat de apparaat een blijver wordt. “De robot kampt met nog wat kinderziektes. Al lachend hebben we hier tegen mekaar al gezegd dat z’n arbeidscontract voor het weekend niet in orde is. Donderdag en vrijdag werkte hij namelijk perfect, maar zaterdagochtend liet hij het plots afweten. De fabrikant komt maandag langs.”