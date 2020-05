Uniek in België: Omloop van Vlaanderen pakt uit met ‘Light fitting zone' Charlotte Degezelle

11 mei 2020

08u05 0 Roeselare Ondanks de coronacrisis blijft de Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen (KAMV), organisator van de Omloop van Vlaanderen, positief. Ze pakken nu al uit met enkele nieuwigheden, en een unicum in België, voor hun 61e rally die gepland is van 2 tot 5 september.

De voorbije dagen annuleerden zowel Autoclub Team Bassin Roeselare als Automobielclub Staden respectievelijk de Motul Rallysprint op 12 juli in Oekene als de Rally van Staden op 15 augustus. Maar de Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen (KAMV) zet de organisatie van hun 61e rally voorlopig verder en licht nu al een tip van de sluier.

De Omloop van Vlaanderen zal op 2 september op gang geschoten worden met een shakedown in Slypskapelle voorafgegaan door een testrit met een beperkt aantal deelnemende teams. De echte wedstrijd begint op vrijdag 4 september met vijf klassementsproeven op het programma. “Daar zit meteen ook de grootste wijziging van onze wedstrijd. Starten doen we met KP De Ruiter waarna een volledig hertekende KP Houthulst volgt. Deze bij de deelnemers geliefde proef wordt iets meer dan 13 kilometer lang en zal een grote uitdaging zijn om in het donker te rijden,” onthult Christof Seynaeve voor het organisatiecomité. Maar de KAMV heeft nog meer in petto. “Deze proeven worden tweemaal verreden. Tussenin voorzien we nog de klassieker KP Zoning en een ‘Tyre fitting zone’ en ‘Light fitting zone’. In deze ‘Tyre & Light fitting zones’ zullen de deelnemers met hulp van een mecanicien van het team de banden zelf moeten wisselen en de verstralers monteren op de rallywagen. Een uniek concept in België.” Op zaterdag 5 september worden drie identieke lussen van vijf klassementsproeven gereden: Zilverberg, Rumbeke, Passendale, Beveren en de Zoning. Er zijn opnieuw ‘regroups’ voorzien in Passendale, aan het Canadian monument, en in het centrum van Roeselare aan de stationsparking. “De eerste twee proeven blijven ongewijzigd tegenover 2019. KP Passendale wordt opnieuw de langste proef met net geen 26 kilometer! KP Beveren, met de Lust arena, staat dit jaar dus op zaterdag geprogrammeerd. KP Zoning is ook gewijzigd en wordt iets technischer met een nieuw stuk op de voormalige DAF site. De gratis publiekszone aan het grote rondpunt blijft behouden. Van daaruit kunnen de toeschouwers het spektakel op KP Zoning gade slaan, heeft men zicht op het podium en kan men genieten van de aanwezige catering,” preciseert Seynaeve. Nieuw tot slot is dit jaar ook de Rock N Roll Classics Regularity die op vrijdag en zaterdag verreden wordt met auto’s uit de tijd van toen.

Meer op https://www.omloopvanvlaanderen.be/.