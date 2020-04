Uniek eerbetoon aan de helden van de zorg: stuntpiloot Stijn vliegt hartjes boven tien ziekenhuizen Charlotte Degezelle

15 april 2020

17u08 66 Roeselare Piloot Stijn De Jaeghere pakte woensdagmiddag uit met een ongeziene stunt. Tijdens een vlucht van ongeveer een uur vloog hij boven tien West- en Oost-Vlaamse ziekenhuizen waar hij boven elke locatie via bochtenwerk een hartje in de lucht tekende. Een bijzonder eerbetoon aan de helden van de zorg waar Stijn eigenlijk ook zelf deel van uitmaakt, want hij werkt als thuisverpleegkundige.

Stijn De Jaeghere, een naar Wondelgem uitgeweken Dadizelenaar, nam het gezegde ‘iemand een hart onder de riem steken’ woensdag wel heel letterlijk. Omstreeks 15 uur steeg de aerobatics-piloot met zijn Extra 330SC op vanaf het Wevelgemse vliegveld voor een unieke vlucht waarbij hij met behulp van zijn Extra 330SC tien hartjes in de lucht tekende boven evenveel ziekenhuizen. “De inspiratie voor m’n actie haal ik uit het buitenland waar collega’s al gelijkaardige initiatieven namen”, vertelt Stijn. “Ik wou graag iets gelijkaardigs doen, zeker omdat ik zelf ook in de zorg werk.”

‘The Flying Nurse’

Stijn is aan de slag als thuisverpleegkundige en wordt dan ook wel eens The Flying Nurse genoemd. De coronaproblematiek is hem allesbehalve vreemd. “Ik word dagelijks met Covid-19 geconfronteerd”, zegt hij. “Net daarom is het zo belangrijk dat ik vandaag actie onderneem en m’n collega’s steun, op mijn manier. Het aantal besmette patiënten valt in de regio waar ik werk nog mee, maar ik vermoed dat dit cijfer de komende dagen en weken in stijgende lijn zal gaan. We bereiden ons dan ook voor op een toevloed van besmetten.”

Technische vlucht

Het idee voor het eerbetoon was er al even, maar sinds 18 maart is het Belgische luchtruim ten gevolge van de coronamaatregelen gesloten voor de recreatieve luchtvaart. “Eind vorige week kwam hier een kleine aanpassing op”, weet Stijn. “Om de motor van een vliegtuig in conditie te houden, besliste het Directoraat Generaal Luchtvaart dat bepaalde vliegtuigen een zogenaamde technische vlucht mogen maken. Dit maximaal één keer per maand en bovendien mag de vlucht maar één uur duren en moet je binnen een straal van 50 kilometer van de thuisbasis van je vliegtuig blijven. Ik zag onmiddellijk m’n kans en moest die grijpen voor de collega’s.”

Tot 300 kilometer/uur

Stijn stippelde een vluchtplan uit waarbij hij, vliegend aan een snelheid van 25 tot 300 kilometer per uur, binnen het uur het OLV van Lourdes Ziekenhuis in Waregem, het UZ, het AZ Maria Middelares, AZ Jan Palfijn en AZ Sint-Lucas in Gent, AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan in Brugge, het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis, AZ Delta campus Wilgenstraat in Roeselare en AZ Groeninge in Kortrijk kan aandoen. “AZ Delta zal ik makkelijkst vinden want ik heb indertijd verpleegkunde gestudeerd op die campus", lacht Stijn. “Boven elk ziekenhuis zal ik via bochtenwerk een horizontaal hartje in de lucht tekenen. Een verticaal hart maken en het gebruik van een rookmachine gebruiken zijn niet toegestaan want het gaat om een technische vlucht, geen stuntvlucht. Alle ziekenhuizen zijn op de hoogte van m’n initiatief en ik hoop dat het verzorgend personeel evenveel van m’n actie zal genieten als ik zelf. Ik zal echter niet kunnen zien of er op de ziekenhuissites mensen staan te kijken, want daarvoor vlieg ik te snel en er is ook geen tijd om vijf minuten boven een ziekenhuis te blijven cirkelen.”