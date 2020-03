Uitzonderlijke erkenning: Erwin Ureel wordt Member of the British Empire als dank voor zijn vrijwillige inzet voor de herdenking van de Britse bijdrage aan WOI Charlotte Degezelle

18u24 3 Roeselare Erwin Ureel (60) wordt op maandag 6 april door de ambassadeur van het Verenigd Koninklijk gehuldigd als Member of the British Empire (MBE), een titel die toegekend wordt door de Britse koningin en maar zelden naar niet-Britten gaat. Ureel krijgt de erkenning omdat hij zich al quasi een kwarteeuw vrijwillig inzet voor de herdenkingen van de Britse bijdrage aan de verdediging van België tijdens de Eerste Wereldoorlog. “Dit is echt een grote eer. Zeker omdat deze officiële titel wereldwijd slechts aan enkele niet-Britse burgers wordt toegekend ”, reageert hij.

Als gewezen militair kijkt Erwin Ureel niet op van een medaille meer of minder. Maar het exemplaar dat hij volgende maand opgespeld wordt, is voor hem toch wel heel bijzonder. “Als militair krijg je medailles omdat je een x-aantal jaar in dienst bent. Eerlijk gezegd heb ik die zelden gedragen omdat ik van oordeel was dat ik gewoon m’n job deed”, vertelt Erwin. “Maar een “Member of the British Empire”-medaille en de bijhorende titel is toch van een ander kaliber. Deze erkenning doet me echt iets. Ik ben enorm vereerd.”

De MBE-titel is iets typisch Brits, een onderdeel van de Order of the British Empire. Dat is een ridderorde waarvoor je voorgedragen dient te worden zonder dat je er zelf weet van hebt. Het is bovendien vrij uitzonderlijk dat niet-Britten deze erkenning krijgen. “Mensen die van oordeel zijn dat je de MBE verdient, moeten een breed ondersteund en goed gedocumenteerd dossier over je opmaken. Minstens 18 maand later volgt dan een brief of je al dan niet de Queen’s honour krijgt.”

25 jaar vrijwilliger

Die brief zat maandagochtend bij Erwin in de bus al had de Britse ambassadeur vorige week tijdens een overleg al iets van z’n tong laten rollen. Ureel krijgt de titel en de bijhorende medaille omdat hij zich al bijna 25 jaar als vrijwilliger inzet voor de herdenkingen van de Britse bijdrage aan de verdediging van België tijdens WOI. “Eind 1991 ben ik samen met m’n gezin verhuisd van Duitsland, waar ik als militair werkte, terug naar België . Ik was altijd enorm al geïnteresseerd in geschiedenis en hier in West-Vlaanderen werd ik geconfronteerd met het oorlogsverleden van de provincie. Tijdens een van m’n omzwervingen ontdekte ik in Loker het graf van de Ierse majoor Willie Redmond. Hij was niet alleen parlementslid, maar ook al 56 jaar toen hij sneuvelde en bovenal ligt zijn persoonlijke zerk 30 meter buiten de Britse militaire begraafplaats. Ik was getriggerd en ben zijn verhaal beginnen uitspitten. Dat resulteerde uiteindelijk in 1997 in een herdenkingsplechtigheid voor de man.”

Voor Erwin het zelf goed en wel besefte ging de bal aan het rollen. De voorbije jaren was hij quasi fulltime in de weer met de herdenking van WOI. Hij was de man achter het Schotse herinneringsmonument in Zonnebeke, het Welsh National Memorial Park in Langemark, ‘The Long Road To Passchendaele’ op de Frezenberg, verbindingsman voor een monument voor de Black Watch in Zonnebeke, stichtte met enkele vrienden de doedelzakband Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums, ontwierp met zijn echtgenote de Passchendaele Commemorative tartan,… “Dit alles volledig vrijwillig”, zegt Erwin. “We planden zelfs onze vakanties naar mijn agenda en dus in het teken van plechtigheden en netwerkmomenten. Ik zie dit niet als een hobby, maar als iets dat ik moet doen omdat ik het echt belangrijk vind dat het verleden niet vergeten wordt. Rode draad door de voorbije 25 jaar was diversiteit. Het waren niet de Britten, maar het Britse Rijk dat hier in België kwam vechten. Daartoe behoorden ook Ieren, Schotten, Welshmen, Canadezen, Engelsen, Zuid-Afrikanen… Ik hoop en geloof dat we er de voorbije jaren toch in geslaagd zijn om de perceptie van WOI in Vlaanderen wat bij te sturen.”

Ook vandaag is Erwin nog actief bezig met de herdenking, maar op een lager pitje. “In april onthullen we op Anzac Day een silhouet van een Australisch en een Nieuw-Zeelands soldaat in Zonnebeke en in oktober volgt de inhuldiging van een plaat ter nagedachtenis van de kleinzoon van koningin Victoria die in 1914 sneuvelde bij Broodseinde. Maar het is mooi geweest en de titel is voor mij echt wel de spreekwoordelijke kers op de taart. Ik had die erkenning nooit verwacht en heb er al helemaal nooit naartoe gewerkt.”

Naast Erwin Ureel krijgen nog twee Ieperlingen de titel van Member of the British Empire. Het gaat om voormalig provinciecommandant Christophe Onraet en Peter Slosse, hoofd Toeristische Dienst en zakelijk leider van het In Flanders Fields Museum.