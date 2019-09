Uitvaart vermoorde Ellen D’hooghe in intieme kring Alexander Haezebrouck

15 september 2019

16u55 0 Roeselare De uitvaart van de vermoorde mama Ellen D’hooghe (37) zal in intieme kring plaatsvinden in rouwcentrum Depoorter in Izegem. Ellen werd vorige week zondag om het leven gebracht. Ze had eerder laten weten dat ze wilde scheiden.

Omdat de uitvaart in intieme kring zal plaatsvinden in het rouwcentrum wordt geen precieze datum en tijdstip vrijgegeven. Wie wil, kan zijn medeleven nog betuigen via het rouwcentrum, die mensen zullen van de familie nog een bedanking ontvangen. Ook in het funerarium wordt geen laatste groet georganiseerd.

Ellen D’hooghe (37) werd vorige week zondag vermoord door haar man Pol M. (45). Luttele uren voor het koppel aan tafel zou zitten om hun scheiding te bespreken, trok Pol M. met een ijzeren staaf naar de slaapkamer waar zijn nietsvermoedende vrouw lag te slapen. M. haalde uit met de staaf tot Ellen geen teken van leven meer gaf. Daarna ging hij opnieuw naar beneden, schreef een briefje voor hun 12-jarig zoontje, die lag te slapen en trok zich terug om met behulp van een flinke voorraad medicijnen uit het leven te stappen. Dat lukte uiteindelijk niet. Pol M. heeft ondertussen volledige bekentenissen afgelegd en werkte ook goed mee tijdens de reconstructie. Tijdens een wake afgelopen woensdagavond betuigden achthonderd mensen hun medeleven aan de familie. Ze legden bloemen neer en staken kaarsen aan.