Uitgestorven winkelstraten en lege terrassen door hitte Charlotte Degezelle

25 juli 2019

16u57 132 Roeselare Roeselare shoppingstad, maar niet op dagen dat er hitterecords worden gevestigd en iedereen wordt aangeraden om binnen te blijven. De Ooststraat lag er donderdag desolaat bij en ook de terrassen in het centrum bleven leeg. Verschillende handelszaken sloten zelfs de deuren door de verzengende hitte, terwijl anderen volhardden en uiteindelijk toch wat verkochten.

Het was donderdag gewoonweg te heet om ook maar iets te doen en dat voelden ook de handelaars in het centrum van Roeselare waar het extreem rustig was. “Het centrum is gewoon uitgestorven”, zegt Conny Vanmassenhove van Luco - Jeanne d’Arc Living. “In de voormiddag was er nog een beetje beweging maar nu is het gewoon doods. Ook gisteren (woensdag nvdr.) was het zo. Ik heb alles samen drie klanten over de vloer gehad en veelal dan nog kijkers want de mensen vinden het veel te warm om te passen. Ik heb wat naaiwerk meegebracht om me bezig te houden want dit zijn lange dagen.” Maar sluiten, dat is voor Conny een brug te ver. “Ik heb klanten die van vrij ver komen en net nu in verlof zijn. Ze lieten me weten dat ze deze week nog eens zouden passeren en ik wil dan ook niet dat ze aan een gesloten deur staan.”

Andere winkels gingen donderdag, en ook woensdag, niet eens open en lieten dit weten aan hun klanten via een berichtje aan het raam of via sociale media. Patrick Allegaert van Jeps Fashion sloot op zijn beurt na amper een halfuurtje alweer de deuren. “Je hoort continu op radio en televisie dat de mensen worden aangemaand om binnen te blijven. Wie wel op pad is, komt veelal gewoon even binnen ter verfrissing maar ik moest zelfs al de airco en de verlichting afleggen. De airco kan het niet ophalen, en de verlichting zorgt alleen maar voor extra warmte. Ik ga een briefje aan de deur hangen en in de buurt blijven. Wie echt binnen wil om te shoppen, kan me verwittigen.”

Vooral de aanwezigheid van airconditioning bleek een grote troef, en werd dan ook uitgebuit. “Ik heb een blaadje in de etalage gehangen met het opschrift airco”, lacht Kaat Verduyn van Pips Pillino. “En het werkt. De mensen komen binnen om zich even te verfrissen en laten zich verleiden. Eerst kijken ze even tussen de resterende solden, maar vervolgens passen en kopen ze zelfs wintercollectie. Bij deze temperaturen! Neen, ik ga niet klagen want ik had het echt erger verwacht.” “We zijn inderdaad blij dat we airco hebben”, pikt Mia Top van Caroline Biss in. “Sowieso is dit de kalmste periode van het jaar door het verlof. Of het nog rustiger is dan anders door de warmte? Ik ben eigenlijk best content. Al ligt de focus van de klanten wel op de zomerse solden en niet op de wintercollectie.”

Ook de horeca lijdt onder de hitte. Café Moustache op de Grote Markt ging zowel woensdag als donderdag maar uitzonderlijk open om 16 uur. De Zoete Wever aan het Stationsplein was donderdag open in de voormiddag, maar sloot vervolgens de deuren. Zelfs bij Gelateria Italia was het te kalm. “Iedereen denkt dat het momenteel razend druk is bij ons, maar niets is minder waar”, vertelt Bert Watteny. “Er worden inderdaad heel veel ijsjes gegeten bij de huidige temperaturen, maar dit vooral aan zee, in De Gavers, maar niet in centrum Roeselare. Je kan hier in je bikini rondlopen zonder dat er ook maar iemand je gezien heeft. Momenteel staan er welgeteld zeven auto’s op de Grote Markt geparkeerd. Het is gewoon te warm. Zelfs onze diepvriezer krijgt het moeilijk, maar aan sluiten denk ik niet. Er zijn al verschillende horecazaken dicht, en zo kan men toch ergens terecht. Ik weet bovendien dat ik voor 14 uur sowieso wel wat klanten heb en ook ’s avonds. Maar alles boven de 28 graden is te warm voor de crèmerie.”