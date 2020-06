Uitgestelde Krottegemse Rommelmarkt nu definitief geschrapt Charlotte Degezelle

05 juni 2020

11u54 36 Roeselare De Krottegemse Ransels hebben besloten de Krottegemse Rommelmarkt, die eerder door de coronapandemie was uitgesteld van 19 april naar 5 juli, volledig te schrappen.

“De Veiligheidsraad besliste eerder deze week dat kermissen en dorpsfeesten niet kunnen voor 1 augustus, dus kunnen we niet anders dan de rommelmarkt definitief af te gelasten”, zegt voorzitter Frank Wauters van de Krottegemse Ransels. “In plaats van twee Krottegemse Rommelmarkten in 2020 zal er daarom dit jaar maar één worden georganiseerd, op zondag 4 oktober. We schuiven alle inschrijvingen voor de eerste editie dan ook door naar de editie op 4 oktober. Als organisatoren zullen we al het mogelijke doen om van deze jubileumeditie, onze dertigste rommelmarkt, een voltreffer te maken met opnieuw negenhonderd standen over een parcours van vijf kilometer.”