Uitbater restaurant waarbij KSV Roeselare schulden maakte, reageert: “Club wist van niets? Na 8 aangetekende brieven?” Sam Vanacker

11 september 2019

17u45 1 Roeselare KSV Roeselare kreeg tussen december en september minstens acht aangetekende brieven en twee keer een deurwaarder over de vloer in verband met de uitstaande schuld van 28.283,07 euro bij het restaurant van de REO veiling. Dat het management niet op de hoogte was van het nakende faillissement lijkt dus sterk. Schuldeiser Miguel Hemelaere doet zijn verhaal. “Ik ben zelf een KSVR-supporter. Dit heb ik nooit gewild. ”

“In september en oktober vorig jaar kwamen de spelers en het entourage van de club hier heel regelmatig eten. Eerst wekelijks, daarna zo goed als dagelijks, terwijl ik in de weekends ook vaak nog eens leverde aan de club. Koud buffet met pasta, patatjes, groenten, fruit, yoghurt ... Telkens waren ze met zo’n 35 man. Omdat die rekeningen niet betaald werden en omdat het om een bedrag van 28.283,07 euro ging, heb ik op 10 december een eerste keer een aangetekende brief verstuurd naar de club. Op 2 januari, 1 februari en 31 maart heb ik dat opnieuw gedaan. Omdat er er geen reactie kwam, ben ik naar een advocaat gestapt.”

Inbeslagname op til

Een deurwaarder gaf op 21 mei persoonlijk een aanmaning tot betaling af aan clubsecretaris Ann Van Poecke. “Opnieuw kwam er geen reactie, dus begin juli werd er een pv opgesteld. Op 12 juli hebben we de club opnieuw aangetekend verwittigd dat er een inbeslagname van goederen zat aan te komen. Op 22 juli is een gerechtsdeurwaarder bij de club langs geweest en werd er een inventaris voor die inbeslagname opgemaakt. Onder andere een kopiemachine, een koelkast, een computer, een brandkast en twee bureaustoelen staan op de lijst. Die goederen zouden trouwens normaal volgende week opgehaald worden. Op 8 augustus zijn we dan overgegaan tot een dagvaarding in faillissement. Het laatste drukkingsmiddel dat ons restte. Oorspronkelijk zou het vonnis uitgesteld worden tot 24 september, maar door dinsdag al een vonnis uit te spreken werd iedereen wat in snelheid gepakt. Maar als ze bij de club beweren dat ze van niets wisten, dan is dat pertinent onwaar.”

Hoop op goed einde

Miguel vertelt dat hij twee weken geleden nog iemand van de club aan de lijn had. “Ik kreeg de vraag of ik zou kunnen cateren voor de match tegen Lommel. Daar ben ik niet op ingegaan. Ik heb nog eens duidelijk gemaakt dat ze nog een openstaande schuld hadden en dat er een faillissement boven hun hoofd hing. Dat was op 30 augustus, maar blijkbaar is de boodschap zelfs toen niet aangekomen. Een faillissement heb ik heus nooit gewild. Ik hou van de club en zie geen reden om niet te blijven samenwerken met hen, maar ik ben een kleine zelfstandige en ik wou mijn geld. Dat is alles. Maar van een faillissement wordt niemand beter. In het slechtste geval komen er nog schuldeisers op de proppen en wie weet waar het dan eindigt. Ik ben zelf al jarenlang supporter van KSVR en ik hoop op een goed einde.”

Financieel gezond

Secretaris en gerechtigd correspondent Ann Van Poecke wou geen commentaar geven. “De vraag waar het is misgelopen, is een interne zaak”, reageert communicatieverantwoordelijke Evert Stroobant. “Wel kan ik zeggen dat er vandaag (woensdag, red.) getraind werd en het is ook de intentie om dat te blijven doen de komende dagen. Verder verwijs ik u door naar het officiële persbericht dat dinsdagavond verscheen op onze website.” Daarin staat te lezen dat het vorige managementteam (onder leiding van voormalig CEO Brian Verleden) nagelaten heeft het nieuwe managementteam (onder kersvers CEO Marco Manzo) in te lichten over de uitstaande schulden, met alle gevolgen van dien. De club benadrukt verder dat KSV Roeselare in uitstekende financiële gezondheid verkeert. Verder zou de club dinsdag ook een poging hebben gedaan om het openstaande bedrag over te schrijven. Al staat dat nog niet op de rekening van Miguel. “Een club die failliet verklaard is, kan geen overschrijvingen meer doen”, legt Noyez uit. “Alles moet via de curator verlopen.”

Naar rechter

Rest de vraag hoe het nu verder moet. De club heeft verzet aangetekend tegen het faillissement, al zal er komend weekend niet gespeeld kunnen worden. “KSV Roeselare is sterk vragende partij om komend weekend te spelen, maar wettelijk gezien bestaat die mogelijkheid eenvoudigweg niet”, reageert curator Yves François. Ondertussen ligt zo goed als vast dat de zaak aanstaande dinsdag terug voor de rechtbank komt. “We werden op vrijwillige basis uitgenodigd om dinsdag naar de rechtbank te komen”, geeft Tom Noyez nog mee. “Aangezien we het goed voor hebben met de club, zijn we daarop ingegaan. Als men dan voor de rechter kan bewijzen dat de club wel financieel gezond is, dan kan het faillissement meteen ongedaan gemaakt worden.”

Vertrouwen

Ondertussen laat ook het stadsbestuur van zich horen. “Het nieuws sloeg zowel bij de supporters van de club, bij het stadsbestuur als bij de huidige bestuurders in als een bom”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “We ontvingen vandaag CEO Marco Manzo, voorzitter Yves Olivier en ondervoorzitter Brecht Vermeulen. De CEO en de voorzitter van de club bevestigden aan de stad hun wil en ambitie om KSV Roeselare, na de recente overname, in goede handen verder te laten ontwikkelen. Het management garandeerde de stad ook een gezond financieel kader voor de club.”