Uitbater kerstchalet Mojo krijgt muziekinstallatie terug, politie zal streng controleren Alexander Haezebrouck & Hans Verbeke

31 december 2019

12u34 0 Roeselare De uitbater van chalet Mojo, één van de populaire kerstchalets op het Stationsplein in Roeselare, heeft van de politie vanmorgen zijn muziekinstallatie terug gekregen. De politie nam zijn installatie zondag in beslag na herhaalde klachten en inbreuken. De politie zal nu streng toezien of hij zich nu wel aan de regels houdt, indien niet wordt zijn muziekinstallatie onherroepelijk in beslag genomen.

De uitbater van de chalet, Sven Lagae, en de politie zaten dinsdagmorgen samen om het probleem te bespreken. De man krijgt nu zijn muziekinstallatie terug. “Maar hij moet zich deze keer wel strikt aan de voorwaarden houden”, zegt commissaris Carl Vyncke van de politiezone RIHO. “Dat wil zeggen dat hij het sluitingsuur moet respecteren en niet luider mag gaan dan 85 db. De man heeft dat ook bij ons nog eens ondertekend op papier. We zullen strikt nazien of hij zich deze keer wel aan de regels houdt. Indien we toch opnieuw een overtreding vaststellen, dan wordt zijn muziekinstallatie onherroepelijk in beslag genomen.” Sven Lagae van chalet Mojo reageert opgelucht. “De afspraken zullen nageleefd worden”, zegt Sven Lagae. “Ik plaats de installatie zo snel mogelijk terug en wordt begrensd en verzegeld. Vanavond is chalet Mojo opnieuw open 22 uur tot 2 uur ’s nachts, geen minuut later uiteraard.”

Sluitingsuur en geluidsbegrenzer verbroken

De politie nam de muziekinstallatie van de chalet afgelopen zondag in beslag. Ze deden dat nadat ze herhaaldelijk klachten kregen over geluidsoverlast en dat het sluitingsuur niet werd gerespecteerd. Zaterdag ging de politie de man waarschuwen en draaide de volumeknop lager. Later ontdekten ze ook dat de geluidsbegrenzer was verbroken en ging daarna over tot in beslagname. De uitbater gaf zijn fout toe en belooft nu dus zich strikt aan de regels te houden.